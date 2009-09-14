БЮТ: Ющенко и Янукович действуют по принципу "чем хуже - тем лучше"

Во фракции БЮТ называют безосновательной синхронную критику в адрес правительства со стороны фракции Партии регионов и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о популизме правительства при подготовке Государственного бюджета на 2010 год.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил член фракции БЮТ Виталий ЧУДНОВСКИЙ.

По словам народного депутата, дискуссия, которая развернулась сегодня вокруг принятия данного документа, доказывает, что ни Партию регионов, ни главу государства не интересует реальное социально-экономическое положение украинцев, а вся негативная риторика предопределена только борьбой за власть в условиях проведения президентской кампании. “В данном случае и Президент, и Партия регионов действуют в унисон: по принципу чем хуже - тем лучше”, - сказал В.ЧУДНОВСКИЙ.

Он отметил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО, несмотря на экономический кризис, находит ресурсы для поэтапного повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты настолько, насколько это позволяет кризисное состояние экономики.

Народный депутат раскритиковал заявление лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, что пока не будет принят закон о повышении социальных стандартов, об утверждении госбюджета-2010 не может быть и речи. “Это вполне понятно, поскольку фракция Партии регионов всегда блокирует конструктивные предложения правительства. Но тогда фракция Партии регионов должна публично заявить и признать, что она выступает против повышения социального и экономического благосостояния украинцев”, - сказал он.

Народный депутат напомнил, что проектом госбюджета на следующий год предусматрено постепенное повышение заработных плат для всех категорий населения. “Фракция Партии регионов, которая готова блокировать работу парламента, чтобы не был принят бюджет на следующий год, тем самым блокирует повышение заработных плат для учителей, работников здравоохранения, библиотек, клубов и работников других сфер”, - сказал он.

В.ЧУДНОВСКИЙ также заметил, что “регионалы” ради получения власти и дискредитации Кабинета министров готовы “пожертвовать” интересами пенсионеров, которые с уровнем пенсий до 1000 грн. должны, согласно предложенному бюджету, получать специальную доплату на приобретение медикаментов.

“Требуя принятия законопроекта о повышении социальных стандартов с заоблачными суммами, “регионалы” не только отказываются, но и мешают правительству дать украинцам то, на что они могут рассчитывать уже сегодня. Объяснить это можно только одним – Партия регионов надеется, что придет к власти, и ей не очень хочется выполнять обязательства, взятые на себя командой ТИМОШЕНКО, поскольку они не в состоянии это сделать”, - сказал народный депутат.

Что касается обвинений со стороны главы государства, то В.ЧУДНОВСКИЙ выразил убеждение, что глава государства, призывая правительство не формировать местные бюджеты на основе Бюджетного кодекса, возвращенного в парламент, тем самым демонстрирует свое нежелание отдать часть властных полномочий органам местного самоуправления. “Президенту следует признаться, что его не интересует мнение местного самоуправления, поскольку нормы Бюджетного кодекса были положительно восприняты почти во всех поселках, селах и малых городах”, - сказал он.

В.ЧУДНОВСКИЙ также заметил, что если соглашаться с критикой Президента, то популизмом будет выглядеть и переход с 1 декабря 2009 года на Единую тарифную сетку оплаты труда, предусмотренную в бюджете на следующий год, и поддержка реального сектора экономики.