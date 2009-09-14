Мэра Симферополя выгнали из регионалов

Совет крымской организации Партии регионов рекомендует народному депутату Василию КИСЕЛЕВУ (фракция ПР) вернуться на должность председателя парторганизации в автономии.

Такое решение принято сегодня на заседании, где из 43 членов совета присутствовали 23, сообщили УНИАН в пресс-службе парторганизации.

Совет рекомендовал В.КИСЕЛЕВУ отозвать поданное им заявление в политсовет Партии регионов и вернуться к исполнению обязанностей председателя крымской организации.

Кроме того, совет принял ряд кадровых решений. В частности, отменил решение совета крымской парторганизации "в части ходатайства" перед политсоветом ПР о назначении Анатолия МОГИЛЕВА начальником избирательного штаба в АРК по выборам Президента Украины и решил исключить мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО из Партии регионов. В вину Г.БАБЕНКО ставят "невыполнение решения политсовета Партии регионов по восстановлению единства во фракции "Блок "За Януковича!" в Симферопольском городском совете и нарушение норм партийной жизни".

УНИАН пока не располагает комментарием Г.БАБЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября политсовет ПР удовлетворил заявление В.КИСЕЛЕВА и перевел его на время президентской кампании с должности председателя Крымской республиканской организации партии на руководящий пост в центральный штаб.