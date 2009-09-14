Герман послушала Тимошенко, и поняла: до диктатуры осталось недолго

Народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН подчеркивает, что заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о намерении ввести в действие государственный бюджет на 2010 год постановлением Кабинета министров свидетельствует о пренебрежении Конституцией и законами Украины.

Об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня во время пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Такое заявление премьер-министра - это открытое пренебрежение Конституцией Украины, это неуважение к законам и это демонстрация того, что в Украине возможна диктатура уже в скором времени», - в частности, сказала депутат.

Кроме того, А.ГЕРМАН считает, что заявление премьер-министра свидетельствует о начале процесса «сворачивания демократии» в стране.

По словам народного депутата, в случае принятия такого постановления его инициаторы должны нести ответственность перед законом.

«Если кто-либо нарушает Конституцию (а такая постановка вопроса - это однозначное намерение нарушить Конституцию), тот должен ответить в соответствии с существующим законодательством», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Ю.ТИМОШЕНКО спрогнозировала жесткую критику проекта государственного бюджета-2010 оппонентами правительства.

«Сегодня уже ни у кого нет сомнения, что здравый смысл давно покинул парламент. Там просто вакханалия, разброд, шатания, абсолютно чистая пиарщина и пустые амбиции, которые абсолютно ничем для страны не наполнены. Поэтому я абсолютно отдаю себе отчет, что проект бюджета на 2010 год будет проходить либо чрезвычайно тяжело, или вообще может быть не принят до завершения президентской гонки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что правительство не намерено отступать ни на шаг, и проведет бюджет на 2010 год с помощью других механизмов, в частности через принятие соответствующих постановлений Кабинета министров.

«Одновременно с презентацией проекта бюджета в Верховной Раде мы сразу же неотложно начнем готовить проект постановления правительства об исполнении бюджета на 2010 год, который с 1 января будет применять все реформированные межбюджетные отношения в пользу местных общин. А кроме того, я хочу вас заверить, что мы предпримем все шаги для того, чтобы постановление правительства не были заветировано никем», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.