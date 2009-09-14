Эксперт: Европа уже просто махнула рукой на Украину

Украина вопреки здравому смыслу продолжает готовиться к членству в Евросоюзе и «политически хиреющем военном союзе» - НАТО, которое никогда не наступит, и в то же время портит отношения с исключительно важными странами именно в тот момент, когда эти связи наиболее необходимы для нас.

«Мы умудрились открыть фронт холодной войны с Россией (что само по себе недопустимо при любых обстоятельствах) именно тогда, когда эта страна имеет весьма стабильные позиции в мире». Генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований Анатолий Орел в своей статье «Балансируя над пропастью: как прекратить театр абсурда в украинской внешней политике?», опубликованной в «Зеркале недели», обрушился с резкой критикой на внешнеполитический курс Киева.

По мнению эксперта, сейчас для Украины жизненно необходимо, по примеру европейских стран пересмотреть свои приоритеты: «мир вступает в эпоху, когда государства сближаются между собой исключительно на основе взаимного совпадения прагматичных интересов». «Разочарование Украиной и ее внешней политикой в европейских столицах достигло уже той точки, когда никто не возмущается очевидными нелепостями: на страну просто махнули рукой», - пишет эксперт. По его словам, все новые подтверждения этому факту приносит каждая его беседа с европейскими партнерами.

Анатолий Орел предложил собственный план спасения внешней политики Украины:

«Первое и самое насущное - как можно быстрее принять новый закон об основах внешней политики страны, в котором ликвидировать ставшую бессмысленной, затратной и опасной цель — получение членства в НАТО.

Второе. Восстановить разрушенное до основания доверие в украинско-российских отношениях. Мы совершенно справедливо хотим равноправности этих отношений, уважения нашего внутреннего и внешнего выбора. Мы не хотим возврата к любой из прошлых моделей зависимости. Но пора понять также, что Россия — от президента до простых граждан — не верит тем украинским политикам, которые говорят, что ассоциирующийся с именем Ющенко внешнеполитический курс не несет никаких угроз Москве.

Третье. Немедленно восстановить полноценный диалог на всех уровнях с ключевыми европейскими столицами — Берлином, Парижем, Римом, Лондоном, Мадридом, и другими. Следует помнить, что именно через диалог с этими странами, а не через участие в проектах брюссельской бюрократии будет пролегать магистральный путь европейской политики Украины. Следует помнить также, что, с точки зрения европейских столиц, их диалог с Киевом будет всегда дополнять их общение с Москвой, а не конкурировать с ним. И посему никакая геноцидно-голодоморная тематика в разговоре с этими странами впредь недопустима, впрочем, как и любые другие конфронтационные темы.

Четвертое. Необходимо примириться с тем, что чрезвычайно гипертрофированные в последнее время векторы будут в ближайшие годы занимать естественное, хотя и более скромное место во внешних приоритетах Украины».