Янукович пообещал Медведеву взаимовыгодное сотрудничество

Тепло и искренне поздравив президента России Дмитрия Медведева с Днем рождения, Виктор Янукович выразил твердую уверенность в том, что дружеские отношения Украины и России вскоре получат новое развитие на основе вековой дружбы, взаимовыгодного сотрудничества, укрепления всесторонних связей между нашими народами, сообщает официальный сайт Партии регионов.

Лидер Партии регионов от всей души пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здоровья, счастья, новых успехов в многогранной государственной деятельности, а дружественному народу Российской Федерации – мира и благополучия.