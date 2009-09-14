СБУ увидела на бил-бордах Пересунько антигосударственные призывы

В связи с размещением на территории Днепропетровска, Кировограда, Симферополя и Киева агитационных плакатов (бил-бордов) с признаками антигосударственных призывов СБУ вынесла предостережение бывшему народному депутату Украины Сергею ПЕРЕСУНЬКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, подчеркнув, что по результатам доследственной проверки СБУ установила, что действия заказчика этой агитационной продукции противоречат законодательству Украины.

По данным пресс-центра, от имени СБУ с С.ПЕРЕСУНЬКО проведена профилактическая беседа, в ходе которой он предупрежден о недопустимости совершения действий, которые могут привести к совершению преступлений против основ национальной безопасности.

Аналогичные меры осуществляются в отношении должностных лиц, которые предоставили разрешение на размещение упомянутых бил-бордов, добавили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, речь идет о бил-бордах, на которых изображена карта Российской империи времен ее расцвета, с территорией Польши включительно. Обозначены города Краков, Киев, Муром и тому подобное и написан слоган на двух языках: «Окраино! Вспомни имя свое!» и «Вкрайна! Згадай ім’я своє!». Также на бил-борде изображен С.ПЕРЕСУНЬКО.

Справка УНИАН. С.ПЕРЕСУНЬКО родился 1952 года в селе Бирки Александровского района Кировоградской области. В Верховную Раду Украины 3-го созыва был избран от СДПУ(о). С января 1999 года - председатель Социал-демократического союза.