Губернатор Буковины по-прежнему не считается с цветом галстуков и кожи

Пресс-секретарь председателя Черновицкой областной государственной администрации Богдан ОНУФРИК опроверг сегодняшнее заявление руководителя Черновицкой облорганизации НСНУ, заместителя председателя ОДА Бориса БАГЛЕЯ местным СМИ о том, что губернатор Владимир КУЛИШ написал заявление на членство в партии „Народный Союз Наша Украина”.

„Это абсолютная бессмыслица, даже можно сказать провокация против председателя облгосадминистрации в канун возможного визита в Черновицкую область премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА”, - заявил Б.ОНУФРИК в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН.

В то же время он добавил, что имел телефонный разговор с В.КУЛИШОМ, который в настоящий момент находится в Киеве, и для него обнародованная информация стала полной неожиданностью. „Губернатор назвал такие вещи недопустимыми и провокационными. Все это неправда”, - сказал пресс-секретарь губернатора.

Как сообщили сегодня ряд западноукраинских СМИ со ссылкой на Б.БАГЛЕЯ, внепартийный председатель Черновицкой ОДА В.КУЛИШ подал заявление на вступление в НСНУ.

По словам Б.БАГЛЕЯ, заявление В.КУЛИША будут рассматривать члены совета облорганизации НСНУ, однако руководитель областной ячейки убежден, что „оснований для отказа в принятии председателя ОДА в ряды НСНУ нет”.

Б.БАГЛЕЙ не связал желание В.КУЛИША получить партбилет НСНУ с недавним избранием главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ председателем Совета партии и отрицал возможность давления по этому поводу на председателя ОДА со стороны Секретариата Президента. „Это сознательный и закономерный выбор губернатора КУЛИША, который в ситуации, которая сложилась в Украине, должен четко политически определиться, какие политические приоритеты он отстаивает в регионе, - сказал Б.БАГЛЕЙ.

Предшественник В.КУЛИША на должности главы Черновицкой ОДА Николай ТКАЧ после парламентских выборов сложил с себя полномочия председателя облорганизации НСНУ, а после последнего съезда НСНУ вышел из рядов партии и отказался от выполнения обязанностей руководителя фракции НСНУ в облсовете.

Председателя Черновицкой облорганизации НСНУ Б.БАГЛЕЯ В.КУЛИШ перевел с должности первого заместителя председателя ОДА на должность заместителя председателя ОДА. На низшую должность в структуре ОДА был также переведен председатель Черновицкой городской организации НСНУ.

27 ноября В.КУЛИШ во время пресс-конференции заявил: «Я не считаюсь с цветом галстуков и кожи, у нас команда здравого смысла и эффективных менеджеров».