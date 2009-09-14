Дом, где скрывался Пукач, продается

Житомирская областная организация ВО «Свобода» считает намерение местной власти продать дом, где скрывался обвиняемый в убийстве Георгия Гонгадзе бывший генерал Алексей ПУКАЧ, попыткой «спрятать концы в воду». Об этом журналистам заявил лидер областной ячейки «Свободы» Руслан КОЦЮБИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, недавно стало известно, что дом в селе Молочки Чудновского района Житомирской области, где скрывался обвиняемый, решили продать.

«Сожительница генерала А. ПУКАЧА, где они жили с весны 2008 года, выехала. В сельсовете сказали, что на дом уже вроде бы есть покупатель, - сообщил Р.КОЦЮБИНСКИЙ - Намерение продать дом может быть на руку тем, кто хочет спрятать концы в воду по делу укрывания А. ПУКАЧА».

Он также провел аналогию с домом С. Бандеры, который в свое время власть продала покупателю при условии, что тот его снесет.

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе и объявленный в розыск с 2005 года, был задержан вечером 21 июля в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Заказчики и организаторы убийства не были окончательно установлены следствием.