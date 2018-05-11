Демократичная, сексапильная, харизматичная – это все про Юлю

"Смотрите, каких звезд собрала Юлия Владимировна... Таких же звезд она собрала в своей силе"... Украинские певцы отправляются в тур агитировать за Тимошенко...

Юлия Тимошенко опередила всех кандидатов, собрав украинский музбомонд под своим крылом: Руслану, Александра Пономарева, Ани Лорак, Потапа и Настю Каменских, Тину Кароль, Наталию Могилевскую, Ирину Билык, группы ТИК, ТНМК, «Вторая река» и Mad Heads XL.

«Ого!» – скажете вы. И действительно, «ого»... Все они заявили о своем желании ездить с турами по Украине бесплатно. И все потому, что очень любят Юлию Тимошенко и хотят видеть ее и только ее Президентом страны. По крайней мере, так они говорят сами.

Турне назвали «С Украиной в сердце».

Речь идет в первую очередь о концертах, однако это будут не только песни и танцы, но и живое общение: на пресс-конференциях, местных телеканалах, радиостанциях, центральных площадках городов. Артисты будут рассказывать гражданам, как их жизнь изменится с Юлей-Президентом.

О том, как восхищает их деятельность Тимошенко, украинские звезды пришли рассказать на пресс-конференцию.

Победительница Евровидения Руслана со своим выбором кандидата определилась еще летом. Видно, никак не может отойти от политики. Она выглядела решительной, все время громко смеялась, правда не кричала «гей-гей», как она обычно любит это делать.

– Думаю, не нужно лукавить, подбирать лишние слова, – сказала Руслана, объясняя, почему она полюбила Тимошенко. – Моя позиция более-менее взвешена. Я очень радуюсь за своих коллег, что они не побывали там, где побывала я (депутатом Верховной Рады. – Авт.). Их обошел тот ужас, через который я прошла. Поэтому сегодня поддерживаю Юлию Владимировну. Это позиция моя, моей семьи, мужа, друзей и моего коллектива, который также будет ездить со мной в этом туре.

Александр Пономарев, которого Потап назвал капитаном всей команды, выглядел, как всегда, почтенно и солидно. Он, по-видимому, уже представлял себя в будущих списках БЮТ. Певец ведь давно собирался стать нардепом.

– Считаю себя последовательным в том смысле, что считаю Юлию Владимировну демократическим лидером. Мы с ней стояли в бурные годы на Майдане. Во-вторых, я другой кандидатуры от демократических сил, с которыми мы были когда-то вместе, не вижу. Не вижу человека, который бы имел настоящую команду, по-настоящему болел за свою страну. Юлия Владимировна имеет настоящую харизму. Она может стать Президентом. Поэтому я здесь.

Тина Кароль, с ее свободолюбивой фамилией Либерман, восхищение Юлею Владимировной выражала, как всегда, кокетничая. А что? Звезда она и есть звезда, даже если поет на выборах.

– Я получила письмо с предложением принять участие в туре. Конечно, я не могла не согласиться, потому что Юлия Владимировна мне импонирует как женщина, как политик и, как премьер-министр.

– А как Президент еще больше! – весело прибавил Потап.

– Она исключительная мать. Для меня это сейчас особенно важно, – загадочно улыбаясь, прибавила певица, которая сама не так давно стала матерью.

Ирина Билык, как всегда, как будто с небес спустилась – вся такая замечтавшаяся. В первую очередь поздравила всех с хорошим настроением, с началом предвыборной поездки.

– Это наилучше, что может быть в жизни артиста – не самому ездить работать два часа, а ехать большой компанией. Собираться после концерта, обсуждать приятные моменты.

– Политическую программу, – опять откорректировал “в правильном русле” Потап.

Дальше Ирина сравнила свой выбор с тем, как люди выбирают артистов в хит-парадах.

– Нас, артистов, выбирают по внешним данным, по тому, как мы умеем говорить. Кого-то даже по длине волос, умению улыбнуться в камеру. Журналисты нас тоже выбирают по каким-то своим критериям, совсем нам не понятным. И в этом хит-параде, который нам в этом году предлагают политики, самая яркая – Юлия Тимошенко. Молодая душой, сердцем, внешне, умеет общаться с людьми – это то, что импонирует мне, моему сердцу, настроению.

Потап высказался за себя и за Настю.

– Привет, Украина! Здесь все подготовили какие-то приятные вещи. Для меня показателем, в первую очередь, является профессиональная деятельность. Это очень-очень важно! Потому что если работают профессионалы – это всегда путь к успеху. Когда ты смотришь на команду Юлии Тимошенко, видишь, что там работают профессионалы. Поэтому мы с Настей просто не могли не присоединиться к этому турне. Посмотрите только, каких звезд собрала Юлия Владимировна. Таких же звезд она собрала в своих демократических силах. Поэтому мы очень в нее верим. И вообще я считаю ее очень сексапильной. Я ей так и сказал, что считаю ее сексапильной девушкой. И я хочу, чтобы у нас был сексапильный Президент! Е-е!

В этой компании появилась и Наталия Могилевская, которая еще несколько лет назад активно симпатизировала Виктору Януковичу. Сегодня она симпатизирует леди Ю.

– Личное общение с Юлею Владимировной стало тем аргументом, почему сегодня я здесь. Она действительно харизматичная. Я вижу в ней невероятную скорость мышления, способ мышления, реакцию, работоспособность, которую редко можно встретить и у мужчин. Тот образ, который несет Юлия Владимировна, для меня, как для артиста – важный. Ее образ протестирован наилучшими мировыми дизайнерами, образ известен в мире, а в мире не так много, к сожалению, знают об Украине.

Наталия даже заглавие для публикаций придумала – «Юля Тимошенко – бренд Украины».

Мы поинтересовались в Наталии, что изменилось с тех пор, как она агитировала за Януковича.

Могилевскую, однако, этот вопрос застал врасплох. Она, подперев голову руками, смотрела на каверзную журналистскую братию и молчала... Вместо нее ответил модератор пресс-конференции:

– Мы сейчас говорим о туре «С Украиной в сердце». Госпожа Наталия на ваши вопросы ответит вне этой пресс-конференции.

Но “вне” тоже не вышло, потому что Могила, как любит называть ее друг Скрябин, после пресс-конференции быстро умчалась. Даже не присоединилась к коллективному фото новой команды премьера.

За Народную артистку Украины ответила другая Народная артистка – Руслана:

– Не нужно сегодня ковыряться во второстепенных вещах. Я очень хорошо вспоминаю 2004 год, который был очень непростым для Наталии и для меня, и для всех нас. Я предлагаю не «а почему, а по качану». То есть сегодня эти вопросы не имеют значения. Вот подумайте, какой конструктив сегодня несут эти вопросы?. Есть новая реалия, есть новая ситуация, в которой находится Украина. Давайте мыслить какими-то глобальными категориями.

– На каких условиях вы будете поддерживать Юлию Тимошенко? – поинтересовались журналисты у артистов.

Отвечать взялся самый смелый – Потап.

– Посмотрите на этих людей, кто последний раз из них заработал деньги на выборах... Мы все встречались во время Оранжевой революции...Вот Александр Пономарев думал, что станет депутатом... Вот так и провалилась Украина... Нужно все делать от всего сердца, поэтому мы все здесь на условиях абсолютно добровольных!

Организаторы сказали, что артистам выгодно принять участие в таком туре, потому что они им обеспечивают масштабный промопакет. Артисты будут заняты лишь день-два в неделю, остальное время они будут иметь возможность общаться с прессой.

– Чем популярнее будет артист, тем, конечно, у него будет больше возможностей зарабатывать, – сказал модератор. – Поверьте, что промопакет – тоже важно. Хотя это и не живые деньги, но это добрые взносы для успешной карьеры.

– Какого первого шага ожидаете от нового Президента? – прозвучало от прессы.

– Мне бы очень хотелось, чтобы у нас было два официальных языка, – обозвалась Могила. – Потому что в некоторых богатых странах Европы есть даже четыре официальных языка. Если вспомнить историю Украины, мы были то пророссийскими, то проукраинскими все время. И все время было давление на людей.

Ирина Билык первое, что хотела бы увидеть, – чтобы на инаугурации Президента присутствовали Барак Обама, Владимир Путин, Ангела Меркель и многие другие «президенты, которые в принципе не заезжают на такие мероприятия по каким-то мотивам или из-за семейных проблем». (О Медведеве Билык забыла).

Как оказалось, она тоже хочет второй государственный, потому что мама с папой у нее разговаривают на украинском, а она - на русском, потому что так ее воспитали садик и школа.

Руслане вместо этого хочется от Тимошенко еще больше амбиций (будто у нее их маловато).

– Очень бы хотела амбиции, невероятной амбиции. Амбиции, которая может быть в украинском сердце. Украина имеет много достоинств и потенциала. Думаю, реализовать это сможет только амбициозный Президент. По моему мнению, именно в ней есть столько этих амбиций, – прибавила она.

Свой тур проповедники ценностей от Тимошенко начнут 12 сентября с символического Майдана Незалежности во главе со своим лидером Юлией Тимошенко.

Ксеня Лесив

Фото Владимира Гонтаря, УНИАН