Савченко: НБУ втянули в политику и через некоторые схемы - в коммерцию

Нацбанк в Украине не является независимым учреждением. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя НБУ Александр Савченко, который сегодня объявил о своей отставке.

"Нацбанк втянут в политику и через некоторые схемы - в коммерцию", - сказал банкир, объясняя свое несогласие с действиями руководства банка.

Детальнее - позже...