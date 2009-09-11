Савченко: НБУ втянули в политику и через некоторые схемы - в коммерцию
11:18, 11 сентября 2009Политика
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Заместитель Стельмаха - в УНИАН
Нацбанк в Украине не является независимым учреждением. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя НБУ Александр Савченко, который сегодня объявил о своей отставке.
"Нацбанк втянут в политику и через некоторые схемы - в коммерцию", - сказал банкир, объясняя свое несогласие с действиями руководства банка.
Детальнее - позже...
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