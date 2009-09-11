Савченко: НБУ втянули в политику и через некоторые схемы - в коммерцию

11:18, 11 сентября 2009
Политика
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Заместитель Стельмаха - в УНИАН

Нацбанк в Украине  не является независимым учреждением. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя НБУ Александр Савченко, который сегодня  объявил о своей отставке.

 "Нацбанк  втянут в политику и через некоторые схемы - в коммерцию", - сказал банкир, объясняя свое несогласие с действиями руководства банка.

Детальнее - позже...

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