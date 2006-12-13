Учасники международной конференции обсудят взаимоотношения Украины и России

14 декабря в 10-00 в бизнес-центре «Леонардо» состоится международная конференция «Украина – Россия: двусторонние взаимоотношения в контексте европейской и евроатлантической интеграции». Участники: первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир Огрызко, руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико Ланге, постоянный представитель Посольства ФРГ в Украине Йоганнес Регенбрехт, заместитель руководителя службы европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Президента Украины Игорь Жовква, директор Российско-Украинского информационного центра (Российская Федерация) Олег Бондаренко, заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый, лидер Народно-демократического союза молодежи (Российская Федерация) Юлия Малышева, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко, эксперты ведущих аналитических центров Украины, представители органов государственной власти, в частности МИД Украины, комитетов и подкомитетов Верховной Рады, Национального Центра по вопросам евроатлантической интеграции Украины, РНБО, Секретариата Президенту. Приглашены представители Посольства Российской Федерации в Украине (ул. Б.Хмельницкого 17/52–А). Аккредитация на месте в 9-30. Телефоны: 238-68-43, 230-83-76, e-mail: office@ieac.org.ua.