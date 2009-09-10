Яценюк обратился к Ющенко, Тимошенко и Януковичу с предложением

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК обратился к руководителям государства с просьбой поддержать мораторий на продажу государственных и коммунальных предприятий до принятия Государственной программы приватизации на 2008-2012 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК в письме к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, главе оппозиционного правительства Виктору ЯНУКОВИЧУ отмечает, что “продажа государственного и коммунального имущества является неэффективным способом выхода из кризисной ситуации в экономике”.

По его словам, в будущем это может существенно ухудшить государственную возможность проводить эффективную экономическую политику.

Лидер “Фронта перемен” считает, что продавать предприятия во время кризиса невыгодно, поскольку «в условиях кризиса государственный и местные бюджеты получат гораздо меньше средств, чем Украина могла бы получить от продажи предприятий в условиях стабильного развития экономики”.

“Кроме этого, отчуждение государственного и коммунального имущества лишит соответствующие бюджеты стабильного дохода, а также повлечет рост уровня безработицы», - подчеркивает А.ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” считает, что хаотичное отчуждение национального богатства не должно стать очередным механизмом удержания электоральных рейтингов и источником финансирования президентской избирательной кампании. Он также отмечает, что, в соответствии со статьей 13 Конституции Украины, собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу. «Это касается всех владельцев, в частности и государства, в лице его высшего руководства», - подчеркивается в письме.

А.ЯЦЕНЮК просит руководство государства поддержать инициированный им проект постановления «О моратории на приватизацию государственных и коммунальных предприятий» (до принятия Государственной программы приватизации на 2008-2012 годы)», в котором предлагается остановить проведение любых конкурсов, аукционов и других мероприятий по отчуждению государственного и коммунального имущества до принятия Верховной Радой Украины четких, прозрачных и эффективных правил проведения приватизации.

Также А.ЯЦЕНЮК просит высших должностных лиц Украины обнародовать свою позицию по этому вопросу.

Лидер “Фронта перемен” просит Президента остановить действие распоряжения Кабинета министров от 3 декабря 2008 года № 1517, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года “Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальных принципах их реализации”. Позиция СНБОУ заключается в том, что правительство должно проводить приватизацию государственных предприятий на основании Государственной программы приватизации.

А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к премьер-министру, “лидеру парламентского большинства” Ю.ТИМОШЕНКО, отмечает, что, поскольку “отсутствует единый законодательный акт, комплексно регулирующий приватизацию государственного и коммунального имущества”, это является “существенным препятствием для проведения эффективной и прозрачной приватизации”. Он призывает ее инициировать доработку и повторное внесение в парламент Государственной программы приватизации на 2008-2012 годы, а также лично обеспечить сопровождение данного документа в стенах Верховной Рады Украины и ее комитетах, в частности с использованием возможностей народных депутатов от БЮТ.

Как известно, в соответствии с распоряжением Кабмина от 3 декабря 2008 года № 1517, в этом году предусмотрено полное или частичное отчуждение более 500 субъектов ведения хозяйства государственной формы собственности, среди которых ОАО “Одесский припортовый завод”, ОАО “Турбоатом”, ОАО “Днепроэнерго”, ОАО “Донбассэнерго” и Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд.