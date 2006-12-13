Черновецкий сделает заявление по поводу вчерашних событий в Киевсовете

Сегодня в 14.00 состоится пресс-конференция Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, на которой он сделает заявление по поводу вчерашних событий в Киевсовете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, пресс-конференция состоится по адресу: Крещатик, 36, 4-й этаж, конференц-холл Киевсовета.

Телефоны для аккредитации: 279-24-11, 279-93-42.