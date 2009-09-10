Партия регионов говорит, что блокированной Радой дело не обойдется

Партия регионов намерена организовать акции в поддержку своих требований о повышении социальных стандартов и заставить власть установить минимальную заработную плату на уровне 1,5 тыс. грн., а минимальную пенсию – 1,3 тыс. грн.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы партии.

“Даже крайние меры, такие как блокирование парламента, не могут заставить нынешнюю власть услышать и понять страдание миллионов украинцев, доведенных до крайней бедности”, - говорится в заявлении.

Партия регионов считает, что власть не идет на повышение минимальных зарплат и пенсий, заботясь только о себе.

“Но народ не даст нынешней помаранчевой верхушке издеваться над бедными. К нашим акциям борьбы за повышение зарплат и пенсий уже присоединились независимые профсоюзы. Не сегодня – завтра на поддержку выйдут молодежные организации, студенты. Мы заставим правительство услышать голос народа. Мы обязательно достигнем цели – зарплаты и пенсии в Украине будут повышены”, - заявляют в Партии регионов.