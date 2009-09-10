Профсоюзы отвергают обвинение Тимошенко в их связи с ПР

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК отвергает обвинение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что акции профсоюзов, прошедших 9 сентября на Майдане Независимости и перед зданием Кабинета министров, организованы Партией регионов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении М.ЯКИБЧУКА в связи с утверждением Ю.ТИМОШЕНКО, что акции профсоюзов организованы Партией регионов, и результатом этих акций должна стать потеря «остатков стабильности», а их организаторов «необходимо привлечь к уголовной ответственности».

По словам М.ЯКИБЧУКА, профсоюзы имеют конструктивный план ликвидации задолженности по зарплатам, который они «хотели и хотят» донести правительству, однако вместо обсуждения получают «обвинение в причастности к чьим-то партийным интересам» и угрозы судебных преследований.

«Мы имеем очень конкретные предложения к правительству, которые включают программы создания рабочих мест, планы погашения задолженностей перед работниками бюджетного сектора, способы стимулирования предпринимателей к погашению задолженности перед их работниками и другие средства улучшения социальной ситуации. Это абсолютно реальные предложения, принятие которых только добавило бы авторитета правительству и стабильности стране, ведь именно невыплаты зарплаты, а не требования вернуть их, являются одним из ключевых факторов социальной нестабильности в Украине», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Он также подчеркнул, что Национальный форум профсоюзов Украины неоднократно указывал на недопустимость вмешательства больших партий в политическую жизнь профсоюзов, и его коллеги сами «с некоторым удивлением» узнали об избрании председателем Федерации профсоюзов Украины народного депутата от Партии регионов. «И поэтому, - отмечает М.ЯКИБЧУК, - нас не только не интересуют интересы политических лидеров, но и оскорбляют намеки на связь НФПУ с политическими силами, представленными или во власти, или в оппозиции».

«Правительство должны интересовать не партийность людей, выдвигающих требования власти, а проблема, с которой они обращаются к власти. Если вместо того, чтобы рассматривать вопросы людей труда, нам будут угрожать тюрьмой и обвинять в причастности к Партии регионов, “Нашей Украине”, КПУ или даже БЮТ, мы, в свою очередь, будем вынуждены обращаться к чиновникам с судебными исками и прибегать к более радикальным действиям», - заявил председатель НФПУ.

Вместе с тем М.ЯКИБЧУК отметил, что «НФПУ все еще надеется на конструктивный диалог с властью».

Как сообщалось, Национальный форум профсоюзов совместно с трудовыми коллективами предприятий начал 9 сентября Всеукраинскую акцию протеста против невыплат зарплат и новой волны увольнений, которая ожидается осенью. НФПУ насчитывает в своих рядах свыше 2 млн. членов и является вторым по численности профсоюзным объединением после Федерации профсоюзов Украины.