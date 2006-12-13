О чем говорили за завтраком Президенты Украины и Эстонии
11:04, 13 декабря 2006Политика
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Продолжается официальный визит
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и министр иностранных дел Эстонии Урмас ПАЭТ обсудили вопросы украинско-эстонского сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО провел рабочий завтрак с У.ПАЭТОМ в рамках официального визита в Эстонскую Республику.
Во время завтрака стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции.
Кроме того, речь шла о многостороннем региональном сотрудничестве, в том числе об урегулировании «замороженных» конфликтов.
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