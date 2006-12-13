О чем говорили за завтраком Президенты Украины и Эстонии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и министр иностранных дел Эстонии Урмас ПАЭТ обсудили вопросы украинско-эстонского сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО провел рабочий завтрак с У.ПАЭТОМ в рамках официального визита в Эстонскую Республику.

Во время завтрака стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме того, речь шла о многостороннем региональном сотрудничестве, в том числе об урегулировании «замороженных» конфликтов.