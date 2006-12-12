По всей Харьковской области проверят обоснованность новых тарифов

В Харьковской области пройдет проверка обоснованности новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, согласно распоряжению главы облгосадминистрации Арсена АВАКОВА с этой целью в области создана специальная рабочая группа. Проверка, которая должна завершиться до конца года, будет проводиться во всех населенных пунктах, где коммунальные услуги предоставляются централизованно.

Такое поручение облгосадминистрации дали Кабинет Министров и Министерство экономики Украины, сообщили в пресс-службе. Рабочую группу возглавил заместитель главы облгосадминистрации Ярослав ЮЩЕНКО. В ее состав также вошли представители Госинспекции по контролю за ценами, Антимонопольного комитета, КРУ, руководители главных управлений и управлений облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, тарифы на услуги ЖКХ были, в частности, в Харькове повышены осенью этого года почти втрое. Это вызывало в городе акции протеста, а Объединение профсоюзов Харьковской области и некоторые политические силы и общественные организации заявили о необходимости отставки Харьковского городского головы Михаила ДОБКИНА, который перед выборами обещал снизить тарифы. Общественная организация «Городской дозор» объявила кампанию за отставку мэра и в последнее время создает инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума.