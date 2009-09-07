Российский эксперт: газовый контракт чреват дальнейшими конфликтами

Существующий газовый контракт между Украиной и Россией не снимает опасности будущих конфликтов в газовой сфере и поэтому его необходимо усовершенствовать.

Так бывший заместитель министра энергетики России, директор Института энергетической политики Владимир МИЛОВ прокомментировал в эфире «Эхо Москвы» распоряжение Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА не перечислять Украине предоплату за транзит российского газа.

В частности, по мнению В.МИЛОВА, в нынешнем контракте есть несколько «мин замедленного действия». Во-первых, уровень транзитного тарифа, «который Украина обещала повысить с 1 января и обещала Юлия ТИМОШЕНКО, на которую, как я понимаю, некоторые наши лидеры делают ставку в ходе президентских выборов».

Во-вторых, по словам эксперта, в контракте четко не определены объемы газа, которые необходимо оплачивать. «Украинцы хотят закупать меньше газа, «Газпром» настаивает на том, что это должно быть оговоренные 52 млрд. кубометров и не меньше», - сказал он.

В-третьих, вопрос предоплаты за транзит газа, который возник как раз сейчас.

По словам В.МИЛОВА, сам контракт «плохо написан и там есть масса неясностей – как юридических, так и просто вещей, которые вытекают из статей договора, и поэтому стороны и трактуют их в своих интересах».

Он объяснил, что это связано со спешкой, в которой готовился контракт, – «на коленке, чтобы в пожарном порядке закрыть кризис». «Можно было бы потратить прошедшие месяцы для того, чтобы найти более твердую юридическую почву, чтобы было спокойно работать в следующем году. Но не получается», - считает В.МИЛОВ.

Эксперт допустил, что такая ситуация уже в ближайшее время может привести к очередному конфликту. «Все эти вещи не очень хорошо отрегулированы в российско-украинском договоре. И мы опять выходим на то, что если с обеих сторон была бы воля договариваться и искать компромиссные решения, то наверно это можно было бы сделать. Но если обе стороны делают заявления, что готовы отстаивать свои интересы и опять, к сожалению, идти на конфликт, боюсь, это не убережет нас зимой, а может и даже раньше, от конфликтов», - заявил В.МИЛОВ.

По мнению эксперта, газовые «разборки» с Украиной – это сложная смесь коммерческих и политических интересов. «Конечно, в России есть политические интересы: наши власти хотят более выгодных результатов президентских выборов в Украине. Но есть и коммерческий интерес – у «Газпрома» очень сильно упала прибыль, и мы можем увидеть убытки в этой кампании по результатам 2009 года. Конечно, они хотят меньше отдавать, но больше получать денег с Украины», - убежден он.

В.МИЛОВ считает, что сегодняшнее заявление Д.МЕДВЕДЕВА является частью информационной кампании, и призвал всерьез критически подходить к некоторым действиям российской стороны. «Идет вязкая информационная война с Украиной. Поэтому я бы не воспринимал за чистую монету многие жесты, в том числе и нашего руководства. Помните, знаменитое чернорубашечное обращение Д.МЕДВЕДЕВА, которое он послал украинскому Президенту? А сейчас выясняется, что в итоге мы посла, скорее всего, отправим в Украину. Так что все это махание крыльями непонятно к чему было. Я бы не воспринимал все за чистую монету, но, скорее всего, почва для конфликта с Украиной у нас, к сожалению, остается», - считает он.