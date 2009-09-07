Яценюк сегодня сам раздавал листовки

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК предлагает высокопоставленным должностным лицам «спускаться с Печерских холмов и министерских кабинетов и идти в люди».

Об этом он сказал, раздавая киевлянам «боевые листки» «Фронта перемен», сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК сегодня присоединился к активистам своей гражданской инициативы и вместе с ними раздавал листовки.

Он отметил, что “для того, чтобы знать, что происходит в стране, нужно спускаться с Печерских холмов и министерских кабинетов и просто ехать в люди”. По его словам, люди “говорят о том, что бедствуют”.

А.ЯЦЕНЮК, разговаривая с киевлянами, отметил четыре направления, в которых нужно развиваться Украине: новая индустриализация, промышленное сельское хозяйство, здоровая и образованная нация, боеспособная армия.

В беседе с водителем трамвая, который жаловался, что транспортникам почти три месяца не платят зарплату, А.ЯЦЕНЮК отметил, что эти проблемы нужно решать “не за счет печатного станка Нацбанка, а за счет развития собственного производства и внутреннего потребления”.

Как отмечают в пресс-службе, неожиданностью стала встреча с канадскими туристами, которые специально подошли к палатке, чтобы взять информационную продукцию «Фронта перемен». В беседе с А.ЯЦЕНЮКОМ туристы сказали, что события в Украине очень интересуют их сограждан, при этом не только этнических украинцев, но и многих других представителей этого многонационального государства.

Активисты «Фронта перемен» подчеркивают, что для подавляющего большинства из них решение присоединиться к инициативе А.ЯЦЕНЮКА было продиктовано желанием достичь реальных изменений в жизни общества и государства. Активистка Ирина ВОРОБЬЕВА отметила, что “Фронт перемен” - это дело, “за которое, я считаю, стоит бороться».

Как отметили в пресс-службе “Фронта перемен”, на сегодня сформированы 482 организации гражданской инициативы на областном и районном уровнях, а активистами этой организации стали уже более 25 тысяч человек.