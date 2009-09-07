Ющенко: в расследовании убийства Гонгадзе «осушили много болот»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намекает, что в окружении премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО есть люди, причастные к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, такое мнение он высказал в интервью изданию «Der Spiegel».

«Существуют люди в окружении премьер-министра, которые не заинтересованы в проведении расследования, потому что они раньше работали на Президента КУЧМУ, в правление которого и произошло убийство», - сказал В.ЮЩЕНКО, комментируя ход расследования дела об убийстве журналиста.

Он в который раз подчеркнул, что для него раскрытие убийства Г.Гонгадзе является делом чести. “Мы уже “осушили много болот”: три человека, которые были непосредственно задействованы в убийстве, уже осуждены. И я этим горжусь. Теперь нужно найти заказчика. Главного свидетеля, генерала, которого мы сейчас арестовали, мы должны круглосуточно охранять, чтобы никто ему не отомстил”, - сказал Президент.