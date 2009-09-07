Ющенко принуждает депутатов к самоубийству?

Настаивать на самороспуске Верховной Рады Украины - это принуждать к самоубийству. Кроме того, в Конституции нет такой нормы, как самороспуск парламента. Об этом сегодня в интервью Западной информационной корпорациисообщил народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Кирилл КУЛИКОВ. Так он прокомментировал заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который настаивает на самороспуске парламента.

«Если Президент говорит о самороспуске, но это не происходит, то я, как гражданин Украины и народный депутат, воспринимаю это очень плохо, потому что такие заявления еще раз наносят удар не по Виктору ЮЩЕНКО, а по институту президентства. Все эти речи, которые произносит этот институт, не имеют никакого значения и ни на что не влияют. Это досадно, потому что исчезает уважение к такому институту, как Президентство», – сказал нардеп.

К.КУЛИКОВ не верит, что в настоящее время какая-либо из политических сил выйдет из правящей коалиции. По его словам, вопрос о выходе из коалиции не обсуждался ни во фракции НУНС, ни в БЮТ, ни в Блоке Литвина.

Он также отметил, что создание нового большинства в нынешних условиях невозможно, потому что уже начинается избирательная кампания, где все будут иметь своего кандидата. Поэтому, по мнению К.КУЛИКОВА, объединяющие процессы в парламенте будут уже после президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в интервью телеканалу «Интер» Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что настаивает на самороспуске Верховной Рады.

По его словам, у Президента сегодня нет оснований для роспуска парламента. Он в очередной раз отметил, что конфликт в Верховной Раде, "сложившийся в настоящее время, лежит на плечах лидера коалиции и премьер-министра Украины, а также тех политических сил, которые объявили о создании коалиции большинства, которой нет". По мнению Президента, выйти из этой ситуации теперь можно двумя путями. Первый из них, по словам В.ЮЩЕНКО, это самороспуск Верховной Рады. «Это то, что отвечает действующей Конституции и еще до выборов могло бы изменить эту ситуацию и привести к работоспособному парламенту», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что неработающий парламент стране не нужен, поскольку это «слишком дорогое шоу, которое устроили две ведущие политические силы».

Также Президент отметил, что второй вариант выхода из конфликтной ситуации - это выход из правящей коалиции любой из политических сил, которая «осмелится взять на себя ответственность за эти позорные процессы, происходящие в украинском парламенте».