ГПУ удовлетворила любопытство регионалов по поводу Онопенко

Упреки о незаконности избрания Василия ОНОПЕНКО в 2002 году на должность судьи Верховного Суда Украины не нашли подтверждения.

Об этом говорится в ответе заместителя генерального прокурора Украины Татьяны КОРНЯКОВОЙ на запрос народного депутата Эльбруса ТЕДЕЕВА (фракция Партии регионов), текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«В ходе проверки доводы, которые касаются законности избрания ОНОПЕНКО В.В. судьей Верховного Суда Украины, а именно: непрохождение им квалификационного экзамена, отсутствие представления председателя Верховного Суда Украины и непринесение присяги судьи, не нашли своего подтверждения», - отмечается в ответе заместителя генерального прокурора.

Что касается избрания В.ОНОПЕНКО на должность председателя ВСУ и надлежащего выполнения им своих полномочий как члена Высшего совета юстиции в Генпрокуратуре отметили, что, в соответствии с законодательством, эти вопросы принадлежат к исключительной компетенции Пленума ВСУ и, соответственно, ВСЮ, и надзор над ними прокуратура не осуществляет.

В то же время, в Генпрокуратуре депутату-регионалу ответили, что «в действиях ОНОПЕНКО в.В. относительно одновременного выполнения долгов профессионального судьи и народного депутата Украины состава коррупционного нарушения не видится”, а также, что “в ходе проверки не нашли своего подтверждения и доводы о вмешательстве ОНОПЕНКО В.В. в порядок решения отдельных судебных дел».

Относительно же правомерности приобретения В.ОНОПЕНКО домовладения в пригороде Киева Генпрокуратура отмечает, что конкретные факты о нарушении закона со стороны председателя ВСУ народным депутатом в обращении не приведены.

“В то же время данные, отмеченные в средствах массовой информации, о несоответствии имущественного состояния ОНОПЕНКО В.В. его реальным доходам опровергаются сведениями о доходах, ценных бумагах, недвижимом имуществе и вложениях в банках за 2008 год председателя ВСУ и членов его семи”, - говорится в ответе Генпрокуратуры, а также, со ссылкой на декларацию о доходах, опубликованную в газете «Голос Украины», добавляется, что “упомянутый дом был построен еще в 2002 году, то есть за 4 года до того, как ОНОПЕНКО В.В. был назначен председателем ВСУ”.

“Другие доводы, отмеченные в обращении (высокий уровень коррумпированности судебной системы, назначение на руководящие должности в системе судебной власти родственников), не содержат ссылок на конкретные факты”, - констатирует заместитель генпрокурора, отмечая, что, следовательно, оснований для их проверки у Генпрокуратуры нет.

Как сообщал УНИАН, В.ОНОПЕНКО, комментируя УНИАН 26 июня информацию в СМИ о том, что Генпрокуратура начала проверку законности его избрания судьей, а в дальнейшем и председателем ВСУ, заявил, что убежден в отсутствии каких-либо нарушений.

«Пусть проверяют. Я не возражаю, если это полномочия Генеральной прокуратуры или отдельной должностной личности. Я считаю и не сомневаюсь, что все было правильно, в соответствии с Законом «О судоустройстве». Считаю, что это (проверка) - чистой воды заказ. Я понимаю, что как председатель Верховного Суда могу не устраивать кого-то, но моя позиция - она неизменна. Будут проверять или нет, это позиция законности и справедливости, и она не изменится”, - заявил тогда В.ОНОПЕНКО.