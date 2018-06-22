Бродский призывает плевать в Черновецкого

С четверга прошлой недели в Киеве появились фанерные изображения столичного мэра с табличками «Напишите, что вы обо мне думаете. Нет слов – плюньте». Рядом с муляжами Черновецкого располагаются урны, куда граждане сплевывают свои эмоции, вызванные известием о решении киевского головы повысить в 3,4 раза тарифы на услуги ЖКХ. Тут же установлены тумбы, где киевляне в письменном виде выражают свои мысли по этому поводу. Объявления разъясняют, что акция инициирована столичным депутатом Михаилом Бродским и проводится Форумом освобождения Киева «Киевляне».

С понедельника количество «точек протеста» увеличилось до ста – они появились во всех людных местах города. На Крещатике мы насчитали шесть фанерных мэров, возле каждого из которых толпилось по несколько человек: люди писали любимому мэру. Активистка, контролировавшая этот процесс возле Дома профсоюзов, еще в десять часов утра сказала, что в урны пока никто не плюнул, народ только писал, но когда мы проходили мимо в час дня, сообщила, что плевавших было предостаточно.

На изображении мэра, установленном напротив станции метро «Крещатик», было трижды фломастером написано довольно таки ругательное слово. Девушка, собиравшая послания, сказала, что не знает, кто это сделал – все произошло, когда она отвернулась. Другая пикетчица заявила, что не позволяет людям плевать на асфальт, а подводит их к урне, которая стоит за ларьком с мороженым, куда она ее передвинула, чтобы не сдуло ветром. Словом, киевляне плюются от души.

Мы попросили показать нам то, что написано людьми. Активисты отказались, сообщив, что ящики открываются только в четыре вечера. Тогда один киевлянин сам зачитал написанное своей рукой: «Требую проведения референдума о недоверии Черновецкому и всему составу Киеврады. Глубоко убежден, что к власти в Киеве пришла антинародная группа, читай – мафия. Тарифы на коммунальные услуги не выдерживают критики».

Автором оказался Михаил Збирко, народный депутат Киеврады первого созыва, занимавший с 1990-го по 1994 год должность главы постоянной депутатской комиссии по жилищным вопросам.

– За время моего руководства комиссией Киеврада трижды пыталась поднять цены на услуги ЖКХ, и трижды эти предложения отклоняли, – заявил возмущенный киевлянин. – Мы всегда находили деньги на оперативное благоустройство городского хозяйства, так как не тратили их на второстепенные памятники и другие ненужные вещи.

– Как Вы предлагаете решать проблемы столицы?

– Киев – чрезвычайно богатый город. У него есть внебюджетный фонд, который составляет два-три миллиарда гривен, которыми киевский мэр может свободно распоряжаться. Эти деньги и можно направить на ремонт структуры ЖКХ. Кроме того, средства можно получать с киевской земли, если ее продавать на аукционах, а не раздавать, как это делается сейчас…

Некоторые из посланий, адресованных столичному мэру, имели, мягко говоря, странное содержание. Одна женщина написала: «Уйдите, пожалуйста, дайте выжить…» Киевлянка опустила письмо в ящик и в слезах ушла, отказавшись что-либо говорить.

Сам инициатор мероприятия Михаил Бродский так прокомментировал происходящее:

– Акция преследует две цели. Первая – сказать, что люди думают о мэре Черновецком, и вскоре самые яркие из этих отзывов появятся в СМИ. С другой стороны, здесь граждане записываются в общественное движение «Кияни», которое должно организовать референдум с целью отставки Черновецкого, досрочного роспуска Киеврады и, соответственно, досрочных выборов в него.

– Не находите, что идея с плевками… несколько грубовата?

– Но люди плюют. И так выражают к свое отношение к меру.

Мы обратились пресс-службу КГГА, с просьбой рассказать, как к происходящему относится сам Леонид Михайлович.

– Он никак не реагирует на такие грязные выпады, поскольку не считает это нужным, – ответила нам Полина Ненья, сотрудница пресс-службы.

Все же, кажется, как-то реагирует. Черновецкий, в конце концов, смягчил шокирующее решение о повышении тарифов. Но это уже совсем другая история.

Антон Зикора