Кравчук обвиняет Ющенко в обесценивании гривни

За обесценивание курса гривни несет полную ответственность Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК во время передачи „Майдан” на “5-ом канале”.

„За валютный курс должен отвечать тот, кто занимается этими проблемами в соответствии с Конституцией и распределением обязанностей”, - сказал он.

По убеждению Л.КРАВЧУКА, „за спекуляцию, за все то, что происходит, за политические игрища вокруг гривни несет ответственность Национальный банк и администрация Президента, и сам Президент. У Президента есть все полномочия, чтобы вместе с Верховной Радой навести порядок с этим делом, есть все необходимые полномочия. Если эти полномочия не используются, значит тот (Президент – УНИАН) должен нести за это ответственность”.

Он утверждает, что В.ЮЩЕНКО давно мог бы решить эту проблему.

„Я знаю точно, кто мог бы поставить точку в этом вопросе, и не обворовывать украинский народ. ...Я был Президентом, и я знаю поток информации, который получает Президент. Он не может не знать, кто спекулирует, он не может не знать, кто играет на политических струнах, он не может не знать, что не нужно пугать общество дефолтами и все такое прочее, потому что это паника. Знает? Знает! Что же не выполняет, если знает?”, - сказал бывший глава Украинского государства.

Л.КРАВЧУК также отметил, что все инициативы В.ЮЩЕНКО приводят лишь к прогрессирующему обворовыванию людей.

„Он не раз встречался, не раз брался за это, не раз провозглашал обществу, что он даже знает, кто занимается спекуляцией, называл эти банки – но пока еще никаких изменений не происходит – курс гривни скачет, люди теряют деньги, людей продолжают обворовывать”, - отметил Л.КРАВЧУК, приведя пример: “Если десять миллиардов долларов возвратить валютного кредита – это 30 млрд. дополнительных гривен люди должны переплатить. Это - элементарная кража”.