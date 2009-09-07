Ющенко: украинско-польские отношения - это большой тест для Европы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет польско-украинские отношения образцом для построения демократического Европейского Союза. Об этом глава Украинского государства заявил сегодня на совместной с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ пресс-конференции в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, главы государств согласились, что отношения между Польшей и Украиной могут стать образцом для Европейского Союза.

«Я убежден, что украинско-польские отношения - это большой тест для Европы, тест на то, по какому пути может идти Европа», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, если поляки и украинцы будут развивать отношения на базе честности, открытости и в духе добрососедства, то это будет хорошим образцом для построения демократического Евросоюза.

В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНЬСКИЙ согласились, что Евросоюз сейчас находится перед выбором, как дальше развиваться, и поэтому сотрудничество Польши и Украины может стать хорошим примером.

В.ЮЩЕНКО также отметил важную роль Польши в развитии европейской политики и поблагодарил Л.КАЧИНЬСКОГО и поляков за поддержку евроинтеграционных устремлений украинцев. По словам В.ЮЩЕНКО, благодаря поддержке Польши Украина успешно реализует задачи по углублению сотрудничества с Европейским Союзом. В этом контексте он вспомнил подготовку соглашений об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о зоне свободной торговли. «Хочу сказать, что Украина прекрасно делает свою домашнюю работу», - сказал В.ЮЩЕНКО, говоря о шагах Украины на пути интеграции с Европейским Союзом. Он также напомнил, что Украина и Польша реализуют ряд важных совместных проектов, одним из которых является создание Евразийской нефтетранспортной границы.

Л.КАЧИНЬСКИЙ выступил за необходимость развивать польско-украинское сотрудничество. «Это партнерство нужно сохранять и углублять», - сказал он. При этом польский Президент в контексте сложных польско-украинских отношений в период Второй мировой войны подчеркнул: «Были сложные времена, мы хотим решить эти проблемы».

А Президент Украины отметил, что «для нас фундаментальным и знаковым является сказать полякам, что вы наш стратегический партнер. Хочу здесь поставить три восклицательных знака».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, в Варшаве Президенты Украины и Польши подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2009-2010 годы. Подписание Дорожной карты подтверждает стратегический характер партнерства Украины и Польши, направленного на перспективу и закрепляет основные задачи двухстороннего сотрудничества наших стран.