Пасхавер: угроза Стельмаху - тактический ход Ющенко

Заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возможности отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины может быть тактическим ходом главы государства, поскольку до сих пор он всегда защищал В.СТЕЛЬМАХА.

Об этом президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР заявил в комментарии Западной информационной корпорации.

А.ПАСХАВЕР отметил, что изменение линии поведения Президента должны комментировать политологи, а не экономисты.

По мнению эксперта, курс доллара относительно гривни сначала подскочит, а затем опустится к уровню, который будет выше начального. В целом экономическая ситуация является хуже, чем, например, в июне, но каких-либо особенных эксцессов нет, поэтому данное повышение будет спекулятивным. А то, к какому уровню, в конечном итоге, подскочит курс, – это как раз и будет результат комбинаций политических и коммерческих интересов.

По мнению А.ПАСХАВЕРА, тенденция к ослаблению гривни связана с тенденцией ослабления экономики, но Нацбанк должен минимизировать колебания курса национальной валюты.

«В целом я не думаю, что эти колебания привели к такому высказыванию Президента. Там слишком много разных закрытых от нас политических и коммерческих интересов, чтобы экономист мог судить о том, почему себя так или иначе ведет Национальный банк», – отметил А.ПАСХАВЕР.

Он считает, что реальной угрозы срыва сотрудничества с Международным валютным фондом нет, несмотря на то, что правительство не выполняет всех взятых на себя обязательств, поскольку оно не выполняло свои обязательства на протяжении всего существования сотрудничества с МВФ.

«МВФ, возможно, и пригрозит пальчиком, но правительство что-то такое сделает, и они договорятся. А все потому, что Украина в целом достаточно успешно проходит кризис, принимая во внимание слабости ее экономики и все те угрозы, которые появились перед ней», – убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе некоторые СМИ писали, что В.ЮЩЕНКО не исключает отставки главы Нацбанка В.СТЕЛЬМАХА до окончания срока его полномочий, если тот будет ставить под угрозу отечественную банковскую систему, в частности, потакая политике правительства в решении проблем бюджета с помощью эмиссии гривни.