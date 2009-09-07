Лавринович советует Литвину не играть в детские игры

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что вопрос выплаты зарплаты народным депутатам регулируется не распоряжением председателя ВР, а законами и актами правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

А.ЛАВРИНОВИЧ считает нецелесообразным «играться в детские игры: что-то у кого-то заберу». «Я не думаю, что это достойный разговор для парламента», - добавил он.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что вопрос оплаты труда «решается на уровне законов и отдельных актов Кабинета министров Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что подписал распоряжение «Об оплате труда Верховной Рады Украины». По его словам, данным распоряжением предусмотрено, что «в дни, когда Верховная Рада Украины не начала работу или была заблокирована, автоматически не будет начисляться заработная плата».