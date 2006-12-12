Черновецкому дали справку в больнице

Мэр Киева Леонид Черновецкий заявляет, что избиения депутатов на прошлом заседании не было.

"Никто никого не бил, у меня есть справки на руках, что избиения депутатов не было", - сказал Черновецкий "Украинской правде".

По его словам, справки выданы киевскими больницами.

Вместе с тем депутат Киевсовета от БЮТ Александр Бригинец рассказал, что представители Киевской власти пытались спрятать факты избиения депутатов.

"Когда меня побили, я поехал в Октябрьскую больницу. Врачи, которые меня принимали, сказали, что я должен лежать, что у меня есть несколько опасных подозрений, что возможно сотрясение мозга", - рассказал он.

"Но потом пришли новые врачи, которых привела Качурова – депутат от Партии регионов в Киевсовете - руководитель киевской медицины. Она сказала, что я практически здоров и могу идти, куда хочу", - сказал Бригинец.

"Если так пойдет дальше, то киевлянам, которых побьет ОМОН, по указанию Черновецого поставят диагноз ОРЗ", - добавил он.

"Украинская правда"