В обвале гривни Литвин видит и свою вину

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что за ситуацию на валютном рынке несут ответственность все без исключения ветви украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня наблюдается попытка найти врага и на него переложить всю ответственность.

«Я не разделяю позиции по поводу того, что нужно найти такого врага в лице председателя Национального банка. Здесь ответственны все, кто олицетворяет власть», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР напомнил, что предлагал провести специальное заседание Верховной Рады и заслушать доклад Национальной академии наук по социально-экономическому состоянию Украины.

Он отметил, что слушать по этому вопросу представителей какой-либо ветви власти неуместно, поскольку сразу же возникнут взаимные обвинения в необъективности.

«А все эти крики и стоны - они еще больше сеют отчаяние у населения. Такие политические разговоры - это еще одно основание для последующего падения гривни», - сказал В.ЛИТВИН.