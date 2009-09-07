Тимошенко созывает брифинг

Назначен на 16.00

Сегодня в 16.00 состоится брифинг премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, место проведения: пресс-центр Кабмина, 7-й этаж. Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды. Аккредитация проводится до 15.00 по телефонам: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71, 256-75-94.

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