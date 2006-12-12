Терехин написал Ющенко письмо на 18 страницах

Народный депутат из БЮТ Сергей ТЕРЕХИН считает, что Украине будет лучше жить без бюджета, чем с бюджетом, принятым на 2007 год.

В интервью УНИАН он отметил, что приветствует решение Президента ветировать настоящий документ.

Он рассказал, что лично направлял в Секретариат Президента 18 страниц с замечаниями к принятому закону. «Я не знаю, сколько они там учли, поскольку не читал замечания Президента», - сказал С.ТЕРЕХИН.

Он также отметил, что не видит ничего страшного в том, если парламент не сможет принять новое решение по данному документу.

«Еще и лучше, наверно, без бюджета жить. Есть у нас нормы одной двенадцатой (Бюджетный кодекс предусматривает механизм финансирования в случае не принятия бюджета – УНИАН) и бездефицитности... Поскольку в тексте принятого закона столько щелей и дыр разнообразных, что лучше вообще его не принимать», - сказал С.ТЕРЕХИН, отбросив обвинения коалиции, что ветирование приведет к уменьшению социальных выплат.

Он напомнил, что минимальная заработная плата не повышается в первом полугодии, потому нет разницы будет принят бюджет, или нет.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Украины В.ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».