Ющенко отбыл в Польшу с государственным визитом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным государственным визитом в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, визит проходит по приглашению главы Польского государства Леха КАЧИНСКОГО.

Программа визита предусматривает переговоры государственных делегаций под председательством Президентов обеих стран, после которых запланировано подписание двусторонних документов. Также запланированы переговоры Президента Украины с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ, встреча с маршалком Сейма Брониславом КОМОРОВСКИМ, маршалком Сената Польши Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

Планируется, что в ходе переговоров с высшими должностными лицами Польши стороны обсудят весь спектр тем украинско-польского сотрудничества. Речь будет идти о вопросах глобальной, европейской и региональной безопасности и стабильности; взаимодействия в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины; вопросах экономического, финансового, трансграничного, регионального сотрудничества двух стран; сотрудничества в подготовке к проведению Евро-2012, а также в гуманитарных, образовательных и других вопросах. В ходе переговоров Президент Украины намерен отдельно подчеркнуть необходимость активизации совместных усилий в процессе украинско-польского единения и примирения.

В рамках визита Президенты Украины и Польши примут участие в открытии памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Вольском кладбище в Варшаве.

Также запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с представителями местной власти и украинской общины в г. Перемышль. Там же Президент примет участие в церемонии передачи местной украинской общине помещения Украинского дома.

В составе официальной делегации: в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, и.о. председателя Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Польше, во время визита В.ЮЩЕНКО подпишет так называемую «дорожную карту» сотрудничества с Польшей на 2009-2010 годы. Настоящий документ определяет приоритетные задачи в сотрудничестве обеих стран. Аналогичная «дорожная карта» была подписана на 2007-2008 годы.

Также В.ЮЩЕНКО планирует дать эксклюзивное интервью польским журналистам.