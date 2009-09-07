Окружение Тимошенко мешало расследовать отравление Ющенко?

Президент Украины Виктор Ющенко обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Крыму. На российском Черноморском флоте господствует «беззаконие и расхлябанность», что привело к недавним конфликтам с украинскими правоохранителями, сказал Ющенко в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

По его словам, Украина оставляет за собой право контролировать военное присутствие России на полуострове, арендный договор с которой истекает в 2017 году. И поскольку есть силы, которые делают ставку на дестабилизацию ситуации в Крыму, Украина должна искать поддержки со стороны НАТО. Ющенко также предостерег, что влияние России на Украину может привести к потере основополагающих демократических ценностей.

Украинский президент снова обвинил главу правительства и свою соперницу на выборах в январе 2010 года Юлию Тимошенко в том, что она представляет интересы России. По словам Ющенко, окружение Тимошенко препятствовало расследованию обстоятельств отравления его диоксином в 2004 году.

Как отметил президент, расследование покушения на его жизнь уже завершено. Люди, которые непосредственно организовали отравление во время официального ужина, уже четыре года находятся в Москве, утверждает Ющенко. Среди них – бывший заместитель председателя службы безопасности, повар и кто-то из обслуги, отметил он.

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