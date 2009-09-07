Ющенко на два дня едет в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7-8 сентября осуществит государственный визит в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, визит состоится по приглашению главы Польского государства Леха КАЧИНЬСКОГО.

Программа визита предусматривает переговоры государственных делегаций под председательством Президентов двух стран, переговоры с председателем Совета Министров РП, встреча с маршалом Сейма. Также глава Украинского государства возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Важными составляющими визита станут: открытие памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Вольском кладбище в Варшаве, а также встреча В.ЮЩЕНКО с представителями местных властей и украинской общины в городе Перемышль. Там же Президент примет участие в церемонии передачи местной украинской общине помещения Украинского дома.

Планируется, что во время переговоров с высшими должностными лицами Польши стороны обсудят весь спектр тем украинско-польского сотрудничества. Речь идет о вопросе глобальной, европейской и региональной безопасности и стабильности; взаимодействии в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины; экономическое, финансовое, трансграничное, региональное сотрудничество двух стран; сотрудничество в подготовке к проведению Евро-2012, а также в гуманитарных, образовательных и других вопросах. В ходе переговоров Президент намерен отдельно отметить необходимость активизации совместных усилий в процессе украинско-польского единения и примирения.