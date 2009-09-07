Тимошенко: объединение должно происходить вокруг Народного Руха

Премьер-министра Украины и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не поддерживает идеи вливания Народного Руха в любую другую более мощную политическую силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию создания Народного Руха Украины.

«Даже после того, как вы усилили свои ряды и влияния, снова и снова появляются креативные политики, которые пытаются или растворить Рух в какой-либо политической среде, или каким-либо образом влить какие-то непонятные новейшие партии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, каждый политик преследует такую цель сразу же после его восхождения на Олимп.

Она считает, что это является унизительным для Народного Руха Украины, с создания которого началась история независимости Украины.

«Рух является нашей историей и нашей славой, нашим достижением, залогом всех наших приобретений. Я как политик никогда не поддержу устранение Руха с политической арены». – подчеркнула лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что всегда выступала против вхождения НРУ в единую партию. «Я считаю, что тогда Рух снова выстоял и занял свою позицию. Это дает надежду, что Рух будет центром, ячейкой объединения всех национально- патриотических сил Украины. Мы не должны убрать тот стержень, вокруг которого должно происходить объединение», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.