Рух: половина якобы украинских партий обслуживают соседнюю страну

Народный Рух Украины будет выдвигать своего кандидата в президенты Украины, если демократические силы не смогут объединиться и поддержать единого кандидата на должность главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НРУ Борис ТАРАСЮК сегодня на торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию создания Народного Руха Украины, которые проходили в Киеве во дворце культуры Национального политехнического университета.

«Мы должны это сделать, чтобы не допустить реванша антигосударственной пятой колонны в нашем государстве во главе с Партией регионов. Если национальные, патриотические, демократические силы не выдвинут единого кандидата на президентских выборах, Рух должен принять в них участие самостоятельно», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он призвал все национально-демократические силы объединиться ради общего труда на благо Украинского государства.

«Половина так называемых украинских партий обслуживают интересы другой соседней страны. Народный Рух с самого начала своей истории встал на пути у реализации планов по уничтожению независимости и государственности Украины. Однако опасность реванша этих политических сил остается очень актуальной», - отметил лидер НРУ, мотивируя необходимость объединения демсил вокруг единого кандидата в президенты на выборах в январе 2010 года.