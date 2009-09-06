Украина не выполнила договоренностей с Евросоюзом и МВФ

Украина не выполнила договоренностей с Европейским Союзом и Международным валютным фондом относительно получения кредита на газ.

Об этом сообщает Интернет-издание “EUobserver” со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Украина, в частности, не повысила с 1 сентября тарифы на газ для населения, как это было предусмотрено в рамках договоренностей о предоставлении кредита со стороны европейских и международных финансовых институтов для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в зимний период.

Министр энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил, что повышение тарифов было заблокировано официальной жалобой профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, 1 августа международные финансовые институты в совместном заявлении с Еврокомиссией выразили готовность предоставить Украине 1,7 млрд. долларов кредита на закупку газа и газовые реформы.

Согласно документу, средства могут быть предоставлены в 2009 и 2010 годах на решение краткосрочных проблем по закупке газа и обеспечения осуществления необходимых реформ.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в письмах от 28 и 29 июля по итогам трех раундов технических консультаций с Евросоюзом и финансовыми учреждениями взяла на себя обязательство по реформированию газового сектора Украины, которые удовлетворили международные финансовые институты. Перечень обязательств в Украине не был обнародован официально.

Украина обратилась к ЕС с просьбой предоставить кредит в 4,2 млрд. дол. в июне.