Новороссийск сможет принять ЧФ в 2018-2020 годах

Строительство одного из главных объектов береговой инфраструктуры в Новороссийске для Черноморского флота РФ - оградительного мола для базирования кораблей - будет завершено к 2015 году, сообщил в субботу журналистам глава Спецстроя России генерал армии Николай Аброськин.

"Уже два года наши подразделения ведут строительство огромного мола в Новороссийском порту, где будет размещена часть Черноморского флота", - сказал Аброськин.

"Сейчас уже завершено строительство 160 метров самой глубоководной части мола, где глубина достигает 50 метров", - приводит его слова РИА "Новости.

Аброськин уточнил, что к 2015 году строительство мола будет завершено, "а к 2018 году будет окончательно завершено строительство всей береговой инфраструктуры, куда планируется перебазировать некоторые сегменты Черноморского флота".

Ранее сообщалось, что программа строительства военно-морской базы в Новороссийске должна быть реализована в 2020 году, на ее реализацию в России выделено до 50 миллиардов рублей.