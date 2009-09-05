Избран глава Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов

Учредительный съезд Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов избрал председателем этой организации Липинского сельского председателя Луцкого района Волынской области Богдана ГУСАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято участниками съезда единогласно.

Делегаты съезда, который проходит сегодня в Киеве, приняли решение о создании Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов, утвердили устав организации и ее символику.

В настоящее время делегаты формируют рабочие органы Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов.