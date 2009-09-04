БЮТ: Партия регионов проявила политическое бессилие и отчаяние

Фракция БЮТ в Верховной Раде считает, что Партия регионов, блокируя работу парламента, в очередной раз проявила свое политическое бессилие и отчаяние.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Верховной Раде.

В заявлении отмечается, что в повестку дня внеочередного заседания правительством и фракцией БЮТ был вынесен 41 законопроект, принятие которых позволило решить острейшие вопросы, которые сегодня стоят перед органами местного самоуправления и местными общинами. Более 30 законопроектов получили полную поддержку профильных комитетов парламента и были рекомендованы для принятия.

Однако, отметили во фракции БЮТ, во время заседания парламента фракция Партии регионов без всяких мотивированных объяснений и озвучивания требований прибегла “к своему привычному поведению”, которое она демонстрирует на протяжении более года и заблокировала работу Верховной Рады.

“Сегодня вся страна стала свидетелем того, как Партия регионов своими действиями окончательно подтвердила несостоятельность и нежелание конструктивно работать в парламенте, безответственность перед своими избирателями и полное безразличие к нуждам регионов, местных общин и украинского народа в целом”, - отмечается в заявлении.

В БЮТ считают, что “какие бы оправдания ни звучали из уст спикеров ПР, как бы они на словах ни беспокоились о народе – все это лишь ширма и блеф”.

По убеждению фракции БЮТ, Партии регионов нужен не закон о повышении социальных стандартов, а показательная, безответственная игра. “Если бы действительно Партия регионов заботилась о высоком социальном уровне населения, то владельцы промышленных предприятий, которые являются членами Партии регионов, уже бы давно подняли заработную плату своим работникам. Вместо этого, на их предприятиях происходит снижение заработных плат, тотальные сокращения и люди оказываются на улице”, - говорится в заявлении.

В БЮТ также считают, что “никакие надуманные и неуклюжие попытки оправдать блокирование Верховной Рады не могут скрыть настоящей цели, которую ставит перед собой Партия регионов – дестабилизировать работу всех ветвей власти, вбросить государство в безвластие, посеять среди населения панику и на этом фоне пытаться заработать какие-то дивиденды”.

“У политической силы, которая ради удовлетворения своих амбиций и властных аппетитов цинично прикрывается заботой о населении, а на деле делает все для того, чтобы довести украинский народ до грани выживания – нет будущего», - говорится в заявлении фракции БЮТ.