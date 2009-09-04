Ющенко вернул в Раду изменения к закону о госбюджете-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, предложения главы государства при рассмотрении закона на пленарном заседании парламента будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Президент отметил, что текст закона, поступивший на подпись, отличается от закона, который он 3 августа этого года вернул со своими предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения.

В связи с тем, что в закон внесены определенные изменения, Президент высказал свои замечания и предложения.

В частности, законом предлагается внести в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» изменения, в соответствии с которыми Национальный банк Украины в 2009 году вносит в Государственный бюджет Украины превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины по итогам поквартального выполнения сметы доходов и расходов Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн., в том числе за первое полугодие не менее 3,4 млрд. грн., за третий квартал не менее 3,4 млрд. грн., за четвертый квартал не менее 3 млрд. грн.

Президент отмечает, что введение такого внесения Национальным банком в 2009 году в государственный бюджет Украины превышения сметных доходов над сметными расходами текущего года является авансовым финансированием расходов госбюджета, что фактически приведет к необходимости осуществления Национальным банком дополнительной, ничем не обеспеченной эмиссии со всеми негативными последствиями для экономики государства (ускорение темпов инфляции, резкое падение курсу национальной валюты, стремительное падение уровня жизни населения, рост социального напряженности в обществе), противоречит ч.6 ст.15 Бюджетного кодекса Украины, в соответствии с которой эмиссионные средства НБУ не могут быть источником финансирования дефицита госбюджета. Законом Украины «О Национальном банке Украины» Нацбанку запрещено предоставлять прямые кредиты, как в национальной, так и в иностранной валюте, на финансирование расходов госбюджета.

Президент считает, что нельзя также оставлять вне поля зрения, что установление на текущий год превышения сметных доходов над сметными расходами в объеме 9,8 млрд. грн., по оценке Национального банка, не отвечает реальным прогнозным доходам Банка. Больше 90% доходной части сметы НБУ составляют процентные доходы по операциям по регулированию денежно-кредитного рынка, которые определяются по методу начисления. В условиях финансового кризиса повышаются риски неполучения доходов в предусмотренных в рассматриваемом законе объемах. В частности, по оперативным данным Национального банка Украины, из начисленных доходов по кредитам в сумме 4531,2 млн. грн. НБУ не получил 1187,7 млн. грн.

Президент также указал, что некоторые положения закона противоречат Конституции.

Как сообщал УНИАН, 21 августа. УНИАН. Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

За принятие соответствующего решения проголосовали 384 народных депутата из 409, зарегистрированных в сессионном зале. Поддержали решение 166 депутатов из фракции Партии регионов, 152 – из фракции БЮТ, 20 – из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 – из фракции КПУ и 20 – из фракции Блока Литвина.

Закон устанавливает, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Указанные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.