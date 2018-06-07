Москву лишили главного оружия устрашения
Евросоюз и Украина обезопасили себя от угроз прекращения поставок газа, пишет российская НГ… Ситуация с проектами «в обход Украины» совершенно не ясна…
Евросоюз и Украина обезопасили себя от угроз прекращения поставок газа, пишет российская "Независимая газета"… Ситуация с проектами «в обход Украины» совершенно не ясна…
|Юлия Тимошенко
«В следующем году мы закупим 27–33 миллиарда кубометров газа, в зависимости от того, как будет складываться экономическая ситуация», – заявила Юлия Тимошенко на вчерашнем заседании правительства. По ее словам, такая договоренность была достигнута на встрече с премьером России Владимиром Путиным в Польше 2 сентября. Она также подтвердила, что в текущем году Украина закупит 33 млрд. куб. м российского газа, но никаких штрафных санкций за его недобор, отраженный в контракте от 19 января, не будет. «Никаких штрафных санкций не будет, это исключается», – подчеркнула Тимошенко. Более того, украинский премьер сообщила, что уже предупредила Путина о том, что стоимость транзита российского газа через территорию Украины с 2010 года повысится на 65–70% в зависимости от цены нефти.
|Сергей КУПРИЯНОВ
Напомним, что в минувшую среду «Нафтогаз Украины» официально заявил о том, что с 2010 года плата за транзит российского газа в Европу может быть повышена с нынешних 1,7 долл. до 2,7 долл. за прокачку тысячи кубометров на 100 км. Этот шаг повысит транзитные затраты «Газпрома» в Украине с 2,1 млрд. до 3,3 млрд. долл. даже при сохранении объемов поставок на низком уровне текущего года. При этом совершенно не исключено, что и эти цены за транзит могут быть пересмотрены в худшую для «Газпрома» сторону.
|Андрис Пиебалгс
В начале июля Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС создать запасы газа на случай возникновения новой кризисной ситуации с поставками российского газа в Европу через территорию Украины, и сегодня эти планы практически реализованы.
Напомним, что в январе нынешнего года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель. По словам Пиебалгса, Еврокомиссия в случае возникновения нового газового кризиса готова оперативно направить для его урегулирования газовых экспертов в Россию и Украину. При этом еврокомиссар признал, что новая кризисная ситуация стала бы для общественного мнения Европы подлинным бедствием, и «мы не можем этого допустить».
Эксперты считают, что в сложившихся условиях идти на новый конфликт с потребителями – транзитерами газа Россия пока не готова, тем более что январская газовая война очень негативно сказалась на ее репутации как поставщика. «Есть явные признаки того, что Россия готова пойти на компромисс с той же Украиной, – отмечает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. – Последние договоренности, о которых заявила Юлия Тимошенко, по поводу того, что «Газпром» не будет использовать принцип «бери или плати» и согласится на то, чтобы поставлять Украине заниженное число кубометров в течение следующего года, – серьезный примирительный жест со стороны «Газпрома».
По его мнению, такая миролюбивая позиция российской стороны может быть обусловлена тем, что до сих пор нет ясности с «Южным потоком», поскольку болгарская позиция по этому проекту до сих пор не определена. «Кроме того, совершенно нет ясности с проектом Nord Stream («Северный поток»), где камнем преткновения может стать Швеция, – продолжает аналитик. – В этой ситуации Москве придется налаживать связи с Киевом. И я не исключаю, что если для обходных маршрутов дело пойдет совсем плохо, то со стороны Москвы последуют и другие примирительные жесты. А может быть, что совсем чудесно – отсутствие конфликтов в Новый год». В итоге, как отмечает Крутихин, позиция Москвы будет напрямую зависеть от этих двух обходных маршрутов, призванных снизить зависимость России от транзита по украинской территории. «Если на каком-то из них наметится прогресс, то не исключено, что этот фактор «Газпром» постарается закрепить путем нового конфликта в Украине, показав Европе, что без этих альтернативных потоков у них будут большие проблемы с транзитом через Украину, – предполагает он. – Если этого не произойдет, то Москве придется умерить свои амбиции из чисто прагматических соображений».
В свою очередь, директор департамента Due Diligence компании «2К Аудит – Деловые консультации» Александр Шток уверен, что Россия не заинтересована в очередном газовом конфликте. «Репутация страны как стабильного поставщика энергоносителей и без того пострадала в предыдущие годы, – напоминает эксперт. – Таким образом, провоцировать конфликт никто не будет. Учитывая, что и Европа, и Украина имеют запасы газа, ни о каком газовом шантаже в нынешнем году речи быть не может». Тем не менее стороны будут отстаивать свои позиции в области сотрудничества по газовым вопросам, что, как показывает практика, может иметь и негативные последствия, резюмировал эксперт.
Сергей Куликов, Независмая газета