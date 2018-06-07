Москву лишили главного оружия устрашения

Евросоюз и Украина обезопасили себя от угроз прекращения поставок газа, пишет российская "Независимая газета"… Ситуация с проектами «в обход Украины» совершенно не ясна…

Грядущей зимой позиции России на газовом рынке Европы будут как никогда слабы, и ей, судя по всему, не удастся шантажировать потребителей и транзитеров топлива угрозами прекращения поставок газа. Мало того что из-за кризиса резко упало потребление газа в этом регионе, так еще страны Евросоюза и Украина, через которую пролегают основные маршруты транспортировки российских энергоносителей в Европу, создали большие запасы, боясь угроз прекращения поставок газа из России. Такая ситуация позволяет контрагентам «Газпрома» на европейском направлении вести себя весьма свободно. В частности, вчера премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении резко сократить закупки российского газа и повысить на 65–70% плату за транзит. А днем ранее еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс отметил, что Европа может прожить без российских поставок 90 дней. В таких условиях, считают эксперты, Москва будет вынуждена проявить большую сговорчивость с западными контрагентами.

«В следующем году мы закупим 27–33 миллиарда кубометров газа, в зависимости от того, как будет складываться экономическая ситуация», – заявила Юлия Тимошенко на вчерашнем заседании правительства. По ее словам, такая договоренность была достигнута на встрече с премьером России Владимиром Путиным в Польше 2 сентября. Она также подтвердила, что в текущем году Украина закупит 33 млрд. куб. м российского газа, но никаких штрафных санкций за его недобор, отраженный в контракте от 19 января, не будет. «Никаких штрафных санкций не будет, это исключается», – подчеркнула Тимошенко. Более того, украинский премьер сообщила, что уже предупредила Путина о том, что стоимость транзита российского газа через территорию Украины с 2010 года повысится на 65–70% в зависимости от цены нефти.

Вчера «Газпром» фактически подтвердил свою готовность идти на максимальные уступки. Официальный представитель концерна Сергей Куприянов сообщил, что ожидает, что цена на транзит вырастет на 50–60%. При этом он нашел изящные формулировки для объяснения такой сговорчивости «Газпрома». «Тариф на транспортировку газа по территории Украины определяется по формуле, заложенной в контракте, – пояснил Куприянов. – В зависимости от цен на нефть значение тарифа может быть различным. На данный момент прогноз «Газпрома» на следующий год – 2,56–2,7 долл. за 1000 кубометров на 100 км. Реальная величина тарифа будет определяться по мере появления фактических данных по цене мазута, газойля и природного газа в опорный период».

Напомним, что в минувшую среду «Нафтогаз Украины» официально заявил о том, что с 2010 года плата за транзит российского газа в Европу может быть повышена с нынешних 1,7 долл. до 2,7 долл. за прокачку тысячи кубометров на 100 км. Этот шаг повысит транзитные затраты «Газпрома» в Украине с 2,1 млрд. до 3,3 млрд. долл. даже при сохранении объемов поставок на низком уровне текущего года. При этом совершенно не исключено, что и эти цены за транзит могут быть пересмотрены в худшую для «Газпрома» сторону.

Сегодня Россия вынуждена смиренно принимать подобные удары без привычной ответной жесткой реакции. На сегодняшний день Украина закачала в свои подземные газохранилища (ПХГ) около 25 млрд. куб. м газа из запланированных 28 млрд. кубов. Такие запасы позволяют Киеву не бояться прекращения поставок газа из России этой зимой в случае срыва переговоров с Москвой. Наученная в январе горьким опытом отключения от российского газа, Европа тоже отлично подготовилась к возможным сбоям в транзите газа из России. Как заявил в среду, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс, из-за созданных больших запасов нынешней зимой в Евросоюзе не возникнет проблем с газоснабжением потребителей. По его словам, без российского газа «Европа сможет продержаться в течение 90 дней».

В начале июля Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС создать запасы газа на случай возникновения новой кризисной ситуации с поставками российского газа в Европу через территорию Украины, и сегодня эти планы практически реализованы.

Напомним, что в январе нынешнего года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель. По словам Пиебалгса, Еврокомиссия в случае возникновения нового газового кризиса готова оперативно направить для его урегулирования газовых экспертов в Россию и Украину. При этом еврокомиссар признал, что новая кризисная ситуация стала бы для общественного мнения Европы подлинным бедствием, и «мы не можем этого допустить».

Эксперты считают, что в сложившихся условиях идти на новый конфликт с потребителями – транзитерами газа Россия пока не готова, тем более что январская газовая война очень негативно сказалась на ее репутации как поставщика. «Есть явные признаки того, что Россия готова пойти на компромисс с той же Украиной, – отмечает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. – Последние договоренности, о которых заявила Юлия Тимошенко, по поводу того, что «Газпром» не будет использовать принцип «бери или плати» и согласится на то, чтобы поставлять Украине заниженное число кубометров в течение следующего года, – серьезный примирительный жест со стороны «Газпрома».

По его мнению, такая миролюбивая позиция российской стороны может быть обусловлена тем, что до сих пор нет ясности с «Южным потоком», поскольку болгарская позиция по этому проекту до сих пор не определена. «Кроме того, совершенно нет ясности с проектом Nord Stream («Северный поток»), где камнем преткновения может стать Швеция, – продолжает аналитик. – В этой ситуации Москве придется налаживать связи с Киевом. И я не исключаю, что если для обходных маршрутов дело пойдет совсем плохо, то со стороны Москвы последуют и другие примирительные жесты. А может быть, что совсем чудесно – отсутствие конфликтов в Новый год». В итоге, как отмечает Крутихин, позиция Москвы будет напрямую зависеть от этих двух обходных маршрутов, призванных снизить зависимость России от транзита по украинской территории. «Если на каком-то из них наметится прогресс, то не исключено, что этот фактор «Газпром» постарается закрепить путем нового конфликта в Украине, показав Европе, что без этих альтернативных потоков у них будут большие проблемы с транзитом через Украину, – предполагает он. – Если этого не произойдет, то Москве придется умерить свои амбиции из чисто прагматических соображений».

В свою очередь, директор департамента Due Diligence компании «2К Аудит – Деловые консультации» Александр Шток уверен, что Россия не заинтересована в очередном газовом конфликте. «Репутация страны как стабильного поставщика энергоносителей и без того пострадала в предыдущие годы, – напоминает эксперт. – Таким образом, провоцировать конфликт никто не будет. Учитывая, что и Европа, и Украина имеют запасы газа, ни о каком газовом шантаже в нынешнем году речи быть не может». Тем не менее стороны будут отстаивать свои позиции в области сотрудничества по газовым вопросам, что, как показывает практика, может иметь и негативные последствия, резюмировал эксперт.

Сергей Куликов, Независмая газета