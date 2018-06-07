Москву лишили главного оружия устрашения

Москву лишили главного оружия устрашения

14:54, 04 сентября 2009
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Евросоюз и Украина обезопасили себя от угроз прекращения поставок газа, пишет российская НГ… Ситуация с проектами «в обход Украины» совершенно не ясна…

Евросоюз и Украина обезопасили себя от угроз прекращения поставок газа, пишет российская "Независимая газета"… Ситуация с проектами «в обход Украины» совершенно не ясна…

Юлия Тимошенко
Грядущей зимой позиции России на газовом рынке Европы будут как никогда слабы, и ей, судя по всему, не удастся шантажировать потребителей и транзитеров топлива угрозами прекращения поставок газа. Мало того что из-за кризиса резко упало потребление газа в этом регионе, так еще страны Евросоюза и Украина, через которую пролегают основные маршруты транспортировки российских энергоносителей в Европу, создали большие запасы, боясь угроз прекращения поставок газа из России. Такая ситуация позволяет контрагентам «Газпрома» на европейском направлении вести себя весьма свободно. В частности, вчера премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении резко сократить закупки российского газа и повысить на 65–70% плату за транзит. А днем ранее еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс отметил, что Европа может прожить без российских поставок 90 дней. В таких условиях, считают эксперты, Москва будет вынуждена проявить большую сговорчивость с западными контрагентами.

«В следующем году мы закупим 27–33 миллиарда кубометров газа, в зависимости от того, как будет складываться экономическая ситуация», – заявила Юлия Тимошенко на вчерашнем заседании правительства. По ее словам, такая договоренность была достигнута на встрече с премьером России Владимиром Путиным в Польше 2 сентября. Она также подтвердила, что в текущем году Украина закупит 33 млрд. куб. м российского газа, но никаких штрафных санкций за его недобор, отраженный в контракте от 19 января, не будет. «Никаких штрафных санкций не будет, это исключается», – подчеркнула Тимошенко. Более того, украинский премьер сообщила, что уже предупредила Путина о том, что стоимость транзита российского газа через территорию Украины с 2010 года повысится на 65–70% в зависимости от цены нефти.

Сергей КУПРИЯНОВ
Вчера «Газпром» фактически подтвердил свою готовность идти на максимальные уступки. Официальный представитель концерна Сергей Куприянов сообщил, что ожидает, что цена на транзит вырастет на 50–60%. При этом он нашел изящные формулировки для объяснения такой сговорчивости «Газпрома». «Тариф на транспортировку газа по территории Украины определяется по формуле, заложенной в контракте, – пояснил Куприянов. – В зависимости от цен на нефть значение тарифа может быть различным. На данный момент прогноз «Газпрома» на следующий год – 2,56–2,7 долл. за 1000 кубометров на 100 км. Реальная величина тарифа будет определяться по мере появления фактических данных по цене мазута, газойля и природного газа в опорный период».

Напомним, что в минувшую среду «Нафтогаз Украины» официально заявил о том, что с 2010 года плата за транзит российского газа в Европу может быть повышена с нынешних 1,7 долл. до 2,7 долл. за прокачку тысячи кубометров на 100 км. Этот шаг повысит транзитные затраты «Газпрома» в Украине с 2,1 млрд. до 3,3 млрд. долл. даже при сохранении объемов поставок на низком уровне текущего года. При этом совершенно не исключено, что и эти цены за транзит могут быть пересмотрены в худшую для «Газпрома» сторону.

Андрис Пиебалгс
Сегодня Россия вынуждена смиренно принимать подобные удары без привычной ответной жесткой реакции. На сегодняшний день Украина закачала в свои подземные газохранилища (ПХГ) около 25 млрд. куб. м газа из запланированных 28 млрд. кубов. Такие запасы позволяют Киеву не бояться прекращения поставок газа из России этой зимой в случае срыва переговоров с Москвой. Наученная в январе горьким опытом отключения от российского газа, Европа тоже отлично подготовилась к возможным сбоям в транзите газа из России. Как заявил в среду, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс, из-за созданных больших запасов нынешней зимой в Евросоюзе не возникнет проблем с газоснабжением потребителей. По его словам, без российского газа «Европа сможет продержаться в течение 90 дней».

В начале июля Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС создать запасы газа на случай возникновения новой кризисной ситуации с поставками российского газа в Европу через территорию Украины, и сегодня эти планы практически реализованы.

Напомним, что в январе нынешнего года из-за коммерческих разногласий между российской и украинской сторонами газ из России не поступал к потребителям в ЕС в течение двух недель. По словам Пиебалгса, Еврокомиссия в случае возникновения нового газового кризиса готова оперативно направить для его урегулирования газовых экспертов в Россию и Украину. При этом еврокомиссар признал, что новая кризисная ситуация стала бы для общественного мнения Европы подлинным бедствием, и «мы не можем этого допустить».

Эксперты считают, что в сложившихся условиях идти на новый конфликт с потребителями – транзитерами газа Россия пока не готова, тем более что январская газовая война очень негативно сказалась на ее репутации как поставщика. «Есть явные признаки того, что Россия готова пойти на компромисс с той же Украиной, – отмечает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. – Последние договоренности, о которых заявила Юлия Тимошенко, по поводу того, что «Газпром» не будет использовать принцип «бери или плати» и согласится на то, чтобы поставлять Украине заниженное число кубометров в течение следующего года, – серьезный примирительный жест со стороны «Газпрома».

ГазПо его мнению, такая миролюбивая позиция российской стороны может быть обусловлена тем, что до сих пор нет ясности с «Южным потоком», поскольку болгарская позиция по этому проекту до сих пор не определена. «Кроме того, совершенно нет ясности с проектом Nord Stream («Северный поток»), где камнем преткновения может стать Швеция, – продолжает аналитик. – В этой ситуации Москве придется налаживать связи с Киевом. И я не исключаю, что если для обходных маршрутов дело пойдет совсем плохо, то со стороны Москвы последуют и другие примирительные жесты. А может быть, что совсем чудесно – отсутствие конфликтов в Новый год». В итоге, как отмечает Крутихин, позиция Москвы будет напрямую зависеть от этих двух обходных маршрутов, призванных снизить зависимость России от транзита по украинской территории. «Если на каком-то из них наметится прогресс, то не исключено, что этот фактор «Газпром» постарается закрепить путем нового конфликта в Украине, показав Европе, что без этих альтернативных потоков у них будут большие проблемы с транзитом через Украину, – предполагает он. – Если этого не произойдет, то Москве придется умерить свои амбиции из чисто прагматических соображений».

В свою очередь, директор департамента Due Diligence компании «2К Аудит – Деловые консультации» Александр Шток уверен, что Россия не заинтересована в очередном газовом конфликте. «Репутация страны как стабильного поставщика энергоносителей и без того пострадала в предыдущие годы, – напоминает эксперт. – Таким образом, провоцировать конфликт никто не будет. Учитывая, что и Европа, и Украина имеют запасы газа, ни о каком газовом шантаже в нынешнем году речи быть не может». Тем не менее стороны будут отстаивать свои позиции в области сотрудничества по газовым вопросам, что, как показывает практика, может иметь и негативные последствия, резюмировал эксперт.

Сергей Куликов, Независмая газета

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