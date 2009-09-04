Яценюк знает, как сохранить украинский язык государственным

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что государственная политика в языковом вопросе должна быть разумной, сбалансированной, а не принудительной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.Яценюк по этому поводу, в частности, отметил: “Если мы хотим в Украине сохранить украинский язык как единственный государственный язык мы ни в коем случае не имеем права давать оснований говорить о том, что дискриминируется русскоязычное население. Это является залогом того, что в Украине украинский язык останется государственным».

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, не нужно создавать языковой барьер ребенку при поступлении в вуз. «Пусть дети в Крыму имеют возможность сдавать тесты на русском языке еще и в 2010 году, а выучить украинский у них будет возможность в вузе», - сказал он.

В этом контексте пресс-служба напоминает, что, находясь 1 сентября в Симферополе, А.ЯЦЕНЮК заявил, что в 2010 году в специфических регионах, таких как Крым, нужно продолжить эксперимент проведения тестирования выпускников с возможностью выбирать школьникам язык – украинский или русский. Политик отметил, что два года работал в Крыму министром экономики и знает, что дети в Крыму живут в русскоязычной среде: “Нет украинских книг, нет украинского кино, украинского радио и телевидения”.

В целом же, по убеждению А.ЯЦЕНЮКА, украинские дети должны знать украинский, русский, английский языки, ведь таким образом они получат больше возможностей в жизни, а украинская нация будет образованнее.