В БЮТ рассказали, как регионалы к ним подходят, обнимают и благодарят

Фракция Партия регионов заблокировала сегодня трибуну парламента, поскольку увидела, что в сессионном зале происходят результативные голосования за законопроекты.

Такое убеждение в интервью УНИАН выразил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что «когда «регионалы» поняли, что происходят результативные голосования, они пришли в сессионный зал затем, чтобы заблокировать работу (как известно, в начале заседания фракция Партии регионов оставила сессионный зал, мотивируя свой поступок тем, что больше чем на 15 минут сегодняшнее внеочередное заседание не откроется. – УНИАН).

И.КИРИЛЕНКО утверждает, что законопроекты, предусмотренные сегодняшней повесткой дня, были подготовлены к рассмотрению на заседании ВР.

Он отметил, что из 41-го предложенного к рассмотрению законопроекта, 35 имеют заключения комитетов, а что касается 6 законопроектов, то заключений нет, поскольку не состоялось заседание Комитета по вопросам аграрной политики. При этом И.КИРИЛЕНКО добавил, что комитеты дали положительные заключения по 24 законопроектам, и это значит, «что представители всех фракций проголосовали в поддержку данного законопроекта» (на заседаниях комитетов - УНИАН).

Комментируя требования фракции Партии регионов рассмотреть законопроект о повышении зарплат и пенсий, И.КИРИЛЕНКО отметил, что позиция фракции БЮТ заключается в том, что необходимо «повышать социальные стандарты», но так, чтобы не спровоцировать инфляцию и девальвацию гривни. По его словам, как компромисс, можно принять решение о повышении социальных стандартов с декабря. В таком случае «и они («регионалы» – УНИАН) будут довольны, потому что им тоже надо выходить из ситуации, и мы разблокируем работу парламента», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что депутаты из фракции Партии регионов «подходят к нам и просто обнимают и благодарят за то, что мы стоим на том, чтобы не спровоцировать инфляцию» путем необоснованного повышения минимальных зарплат и пенсий.

По словам И.КИРИЛЕНКО, если бы такое решение было принято, то «регионалов» «свои бы разодрали». «Но фишка есть фишка, сейчас же избирательная кампания», - сказал лидер фракции БЮТ.