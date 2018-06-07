Общественное телевидение никому не нужно

Социальная ориентированность кандидатов в Президенты не позволит им заняться реформированием сферы СМИ

Тема реформирования медиа всегда является стратегической для политиков в дни избирательной кампании и отправляется на периферию, как только кампания завершена. Практически во всех политических программах присутствует пункт об общественном телевидении и разгосударствлении СМИ

РЕФОРМЫ БЕЗ РЕФОРМ

На праздновании 10-летия партии «Батькивщина» Тимошенко заявила, что если победит на выборах президента, то первое, что сделает, это создаст общественное телевидение и радиовещание. В команде Юлии Тимошенко есть люди, специализирующиеся на теме медиа, — член парламентской комиссии по вопросам свободы слова и информации Андрей Шевченко и вице-спикер Верховной Рады по гуманитарным вопросам Николай Томенко. «Эти люди сделали идею разгосударствления СМИ и создания общественного телевидения основополагающими в своей политической программе, — говорит Валерий Иванов, президент Академии украинской прессы. — И если у них будет возможность влиять на ситуацию, они попытаются реанимировать эти идеи. Я думаю, что в случае их прихода на какие-то серьезные должности, даже не обязательно связанные с медиа, будет сдвиг в лучшую сторону».

Кстати, Андрей Шевченко не так давно подал в Верховную Раду проект поправок к нормативным актам, касающийся реализации идеи общественного телевидения. Этот законопроект, правда, продемонстрировал, что у каждого политика в нашей стране свои представления о том, как это телевидение должно выглядеть. Шевченко общественным телевидением почему-то называет телерадиокомпанию, созданную Кабинетом министров, финансируемую из госбюджета и находящуюся в полном подчинении у власти. В парламенте законодательная инициатива депутата поддержана не была. «Надо постараться так написать закон, чтобы даже коллеги по коалиции его провалили, — возмущается Елена Бондаренко, народный депутат, глава подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания комитета ВР по вопросам свободы слова и информации. — От общественного телевидения осталось одно название, а вырисовалась рейдерская схема отъема частот, которые находятся сейчас в пользовании у НТКУ и областных ТРК. А куда людей? На улицу?»

Безусловно, идеальной базой для общественного телевидения могла бы стать НТКУ, но как можно провести реальные и действенные реформы, сохранив старую структуру и коллектив? Ведь, как известно, Юлия Тимошенко не любит скандалов, связанных с массовыми увольнениями. Поэтому, если в стране при президенте Тимошенко и появится что-то похожее на общественное вещание, то оно будет иметь своеобразное лицо. Не совсем общественное.

Что касается Госкомтелерадио, то еще в 2006 году Николай Томенко заявил, что этот государственный орган никому не нужен, но его наличие — требование Конституции. Так что трудно ожидать, что в ненужной структуре будут происходить какие-то необходимые для СМИ реформы. Сегодня Госкомтелерадио лишен главы (Анатолий Мураховский временно исполняет обязанности председателя с мая 2008 года) и не может похвастаться бурной деятельностью. Но ситуация может измениться с приходом нового председателя.

Кандидатура Олега Наливайко, генерального директора агентства УНИАН, предложенного в июне Кабмином на должность председателя, похоже, по душе как коалиции, так и оппозиции. Елена Бондаренко говорит, что она и ее коллеги поддержат Наливайко при голосовании в парламенте: «К удивлению, коалиция сподобилась выбрать человека, который достоин этой должности». Возможно, Госкомтелерадио наконец начнет, а главное — закончит так давно обещанный всеми политическими силами процесс разгосударствления СМИ. Если на это будет политическая воля Юлии Владимировны.

ВОПРОС ПРИОРИТЕТОВ

В команде Виктора Януковича теоретически согласны с тем, что Украине необходимо общественное вещание. Так, Анна Герман неоднократно заявляла, что в Украине давно пора создать общественное телевидение, чтобы давать людям объективную и беспристрастную информацию. Однако очевидно, что это не та задача, которую «регионалы» будут решать в первую очередь. «На такие вещи должен быть социальный заказ, — говорит об общественном телевидении Елена Бондаренко. — Если бы когда-нибудь об этом спросили обычных людей, я с уверенностью в 99% могу сказать, они ответили бы, что об этом не знают ничего».

Похожей точки зрения придерживается и Валерий Иванов: «Пока, к сожалению, на это не направлен общественный запрос. Люди привыкли, что политики врут с экранов телевизоров и со страниц газет, и не проявляют заинтересованности в том, чтобы медиа были хоть чуть-чуть более профессиональными». Однако Елена Бондаренко уверена, что идти на поводу у обывательских настроений нельзя — политическая элита должна предлагать новые идеи и продвигать их. Вот только очень сомнительно, что для Партии регионов общественное телевидение станет приоритетом. Ведь их электорат больше заинтересован в решении насущных социальных проблем, чем в отстаивании непонятных для него ценностей. Опять же теоретически «регионалы» согласны с необходимостью реформирования Национальной телекомпании. Радикальный вариант с увольнением старой команды и полной реструктуризацией у Януковича не поддерживают: если и делать общественное телевидение, то с привлечением старых кадров и частично используя техническую базу НТКУ. Но все эти реформы возможны только в том случае, если в государственном бюджете для этого найдутся средства. «Понимаете, если необходимо будет выбирать между социальной защитой инвалидов или реформой НТКУ и созданием общественного телевидения, то государство должно будет определиться со своими приоритетами, решать, что для него важнее. Бюджет Украины — это маленькое лоскутное одеяло, на всех не хватит», — уверена Бондаренко.

Как в Партии регионов смотрят на перспективы Госкомтелерадио? Не все коллеги одобрительно отзываются о реформаторских порывах бывшего председателя, а ныне нардепа-«регионала» Эдуарда Прутника. Его попытка объединить все областные ТРК и создать единую телерадиокомпанию провалилась. Что, впрочем, оказалось вполне предсказуемым — было слишком много планов, заявлений и амбиций, чтобы стать реальностью. Поэтому скорее всего кто бы ни пришел руководить этой структурой из команды Януковича, он должен быть исполнительным и без лишних фантазий, ведь от него потребуется не слишком много. «Медиа, как и сейчас, будут разделены на группы влияния, а Госкомтелерадио будет руководить слабенькими государственными СМИ», — так рисует будущее комитета под руководством «регионалов» президент Академии украинской прессы.

Нина Краснова, Комментарии