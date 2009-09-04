Каддафи: проблемы между Украиной и РФ могут привести к опасным последствиям

Лидер Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммар Аль-КАДДАФИ считает, что Украине не следует вступать в Европейский Союз, а целесообразней было бы объединиться с Россией.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу «Вести».

По словам М.КАДДАФИ, в отношениях между Украиной и Россией существуют ряд проблем, которые могут привести к опасным последствиям.

«Побеседовав с украинской и российской стороной, я нахожу, что позиция наших украинских друзей сводится к следующему: они хотят гарантий своей независимости, дальнейшего процветания страны», - сказал он.

При этом ливийский лидер отметил, что российская сторона не против этого, а наоборот заявляет, что не станет угрозой независимости Украины.

В то же время гарантии безопасности, которые запрашивает Украина, могут отразиться на независимости России, считает М.КАДДАФИ. «Здесь и кроется корень проблемы – Украина считает гарантом своей независимости НАТО и ЕС», - сказал он.

В РФ же считают, что приход НАТО на территорию Украины означает угрозу независимости России, заявил М.КАДДАФИ. Он добавил, что на позицию Москвы не влияют заверения украинских военных о том, что на территории страны не будут размещаться иностранные военные базы.

М.КАДДАФИ считает, что Украина и РФ сильно взаимосвязаны, также есть совместные точки соприкосновения в обеспечении общей безопасности. По его словам, «это Черноморский флот» РФ. Поэтому ливийский лидер рекомендует странам объединиться.

«Решение проблемы может быть таким: вам, соседям, жить вместе и больше сотрудничать. Я думаю, что в Украине испытывают страх перед Россией, опасаясь, что она со своей мощью может навязать ей свое влияние. Я считаю эти опасения напрасными – ведь Россия партнер и соратник. И к тому же, по примеру того, как объединяется Европа, Россия также может объединиться с близлежащими странами – также как во времена Советского Союза», - заявил М.КАДДАФИ.

По его мнению, курс Украины и Беларуси на интеграцию в ЕС является ошибочным, так как в случае вступления в ЕС «на них будут смотреть, как на чужаков – на них наденут ярлык восточных европейцев». «Очень возможно, что они после присоединения ощутят горечь унижений и оскорблений, ощущая на себе взгляды сверху вниз со стороны западноевропейских стран. В то же время если они останутся с Россией, то они будут в равном партнерстве. Вот так я вижу разрешение данной ситуации», - сказал М.КАДДАФИ.