Яценюк предлагает запретить приватизацию на период кризиса

Народный депутат Украины, лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект постановления “О моратории на приватизацию государственных и коммунальных предприятий (до принятия Государственной программы приватизации на 2008-2012 года)”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, данным проектом предлагается ввести мораторий на приватизацию государственных и коммунальных предприятий до принятия Государственной программы приватизации на 2008-2012 гг.

А.ЯЦЕНЮК предлагает парламенту принять такой документ с целью недопущения приватизации предприятий государственной и коммунальной формы собственности по заниженной цене в связи с финансово-экономическим кризисом в Украине. Политик считает необходимым сохранения контроля государства и территориальной общины над этими объектами для получения стабильного дохода в соответствующие бюджеты и предотвращения массовой безработицы.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции в Киеве А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодняшняя политика правительства относительно приватизации напоминает ему 2005 год. «Тогда под красивыми политическими лозунгами продали «Криворожсталь». Напомню, за невероятные средства – 4 миллиарда долларов, которые за три месяца были спущены в песок», - сказал он.

По его словам, “то же произойдет сейчас”. “Объекты государственной собственности распродаются правительством перед президентской кампанией. Только ради того, чтобы удержать электоральные рейтинги и для того, чтобы обеспечить финансирование своей предвыборной кампании”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он заявил, что не позволит в период кризиса за бесценок продавать стратегические объекты, которых в Украине осталось столько, что на пальцах можно пересчитать. «Меня удивляет в этом плане позиция Президента, который обязан не просто на словах, но и на деле быть гарантом Конституции. Он имеет все конституционные основания для того, чтобы остановить действия актов Кабинета министров о неконституционной приватизации этих объектов. Нам скоро уже не будет что продавать, мы всю страну продали», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Во время экономического кризиса банкрот допродает имущество. Это означает только одно: никого не беспокоит судьба страны», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».

Прогнозируя судьбу своего проекта постановления, он сказал: «Я думаю, мы увидим реальное политическое лицо всех фракций, которые проголосуют за соответствующее постановление».