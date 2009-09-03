Шкиряк: финансирование медицины в Киеве упало до критического уровня

Финансирование медицины в Киеве упало до критического уровня, заявил лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения, лидер «Нового Киева» подчеркнул, что в то время как медицинская сфера бедствует, а больные вынуждены сами покупать необходимые лекарства, согласно информации Контрольно-ревизионного управления, финансирование столичных чиновников увеличилось в два раза. «Это иллюстрация того, что является приоритетом для столичной власти - здоровье людей, или собственное благополучие», - отметил З.ШКИРЯК.

По его словам, на лекарства у столичных медиков денег практически нет, и лечение больного - дело рук самого больного. «Что говорить о высоких медицинских технологиях, если на поддержание жизнедеятельности одной неотложки в таком районе как Днепровский (а это 329 тыс. киевлян) ежедневно выделяется лишь два шприца, две ампулы магнезии, две ампулы анальгина и ампула сульфокамфокаина, - всего на 3,14 грн. Видимо, столичные чиновники считают, что с таким «джентльменским набором» медики смогут оказать какую-то помощь», - отметил З.ШКИРЯК.

По информации аналитиков «Нового Киева», даже по оптимистическим прогнозам, запланированных денег хватит лишь на выплату мизерной зарплаты медикам и на погашение долга медучреждений за коммунальные услуги.

По мнению лидера «Нового Киева», пока при власти остается нынешняя бригада «гастрабайтеров» имени ЧЕРНОВЕЦКОГО, ситуация будет ухудшаться не только в медицине, но и в других сферах.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Главное Контрольно-ревизионное управление Украины сообщило, что киевские власти, несмотря на нехватку финансирования приоритетной социальной сферы, направили значительные средства бюджета города на развитие органов местного управления, численность которых возросла на 439 единиц (с 2020 в 2006 году до 2459 – в 2008 году), а расходы на их содержание увеличились вдвое.

Кроме того, в структуре Киевской городской государственной администрации, как оказалось во время аудита, создан ряд управлений, которые дублируют функции региональных (территориальных) подразделений центральных органов власти.

Например, в течение 2007-2008 годов на содержание 201 штатной единицы информационно-справочной службы «CALL-центр» и «Центра правовой помощи киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах» израсходовано 12,6 млн. грн. Наряду с этим, функции отмеченных служб фактически дублируются Управлением по вопросам обращений граждан КГГА и отделами работы с обращениями граждан районных в городе Киеве райгосадминистраций, отмечают в ГлавКРУ.