Н.Бурджанадзе: Весь мир увидел, что Россия – агрессор, что ксенофобия может стать частью ее политики

Грузия отчаянно завоевывает позиции на мировой политической арене. Последний год был для страны одним из самых сложных – у нее появился противник. Сильный, безапелляционный и не скрывающий своей враждебности. Чем завершится противостояние с Россией, в Грузии не знают. Но сдавать позиции не намеренны. О новой стратегии политического выживания, поиске союзников и роли Украины в этом процессе – в интервью УНИАН рассуждает глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

КОНКУРЕНТОВ У СААКАШВИЛИ НЕТ

Прошло три года после Революции роз в Грузии. Какие изменения в стране новая грузинская власть может без колебания назвать своими достижениями? И какие обещания пока остаются невыполненными?

Да, действительно, 23 ноября – этот день для нас очень важный. Это большой религиозный праздник для Грузии (день святого Георгия), а также день нашей революции. Я рада, что у нас действительно есть аргументы для празднования Революцию роз.

Я считаю, что удалось сделать очень многое. А те, кто был в Тбилиси, в Грузии три года назад, сейчас могут увидеть колоссальные изменения. Если говорить о визуальных изменениях, то это серьезное улучшение инфраструктуры, дорог, городов, в том числе и столицы. Это также фактическое решение энергоснабжения всей Грузии – три года назад в это время мы бы сидели без света.

Конечно, есть реформы, которые не настолько видны, но результативны. Это активная борьба против коррупции. Можно похвастать, т.к. систему коррупции мы просто уничтожили. Естественно, элементы коррупции в некоторой степени все же присутствуют. Трудно назвать страну, где их нет вообще.

Кроме того, серьезно разрушена бюрократическая система. Мы почти в 9 раз увеличили бюджет государства. Не кардинально, но выросли зарплаты и пенсии. Многое достигнуто во внутренней и внешней политике.

Конечно, есть чувство некоторой неудовлетворенности. И слава Богу! Ведь если мы станем самодовольными правителями, то можем превратиться в самодовольных людей. Мы понимаем прекрасно, что есть еще масса проблем. Главные из них – территориальная целостность государства, улучшение жизни наших граждан, экономики страны, усиление самостоятельности судебной системы.

Находясь в Тбилиси, я не раз слышал в разговорах простых граждан легкую ностальгию по советскому благополучию. Как Вы относитесь к критике? Каковы шансы партии власти «Единое национальное движение» в 2008 году?

Стоит напомнить события буквально двухмесячной давности, когда проходили местные выборы. Несмотря на недовольство, которое, безусловно, испытывает часть электората, Национальное движение получило огромное количество голосов и практически единолично выиграло выборы. Почему? Естественно, люди не совсем счастливы, и это понятно из обстоятельств, в которых им приходиться жить. Но когда дело касается конкретного выбора, когда они начинают думать, взвешивать, сравнивать, то понимают, что достичь большего за 3 года невозможно. Тем более, имея огромные проблемы в наследство от предыдущей власти – пустую казну, раздетую и разутую армию, практически разрушенную энергетическую систему и 8–9 месячные задолженности зарплат и пенсий. И это притом, что в прежние годы пенсия была не больше 7 долларов!

Конечно, можно было бы и нам многое делать по-другому, но ошибок не допускают только те, кто ничего не делает. Нужно признаться, что сейчас жизнь в Грузии подорожала, т.к. выросли зарплаты и пенсии, поступают инвестиции. И это не может не влиять на цены. Искусственно сдерживать инфляцию мы не можем, это было бы неверно. Повысить зарплату и остановить инфляцию одновременно – в мировой экономике так не бывает. Мы в определенной степени зависим также от цен на нефть и газ. Я не имею в виду российско-грузинские отношения, а мировые тенденции.

Как бы Вы решали эти проблемы на месте президента Саакашвили? Пытаетесь ли Вы донести свое видение Президенту, и насколько оно учитывается?

Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что Саакашвили на своем месте, а я на своем. И это правильное распределение. Если бы я думала иначе, то как минимум участвовала в выборах и пыталась бы доказать людям, что есть альтернатива. Но я этого не сделала, т.к. стране важно иметь решительного президента, который бы провел радикальные реформы.

Естественно, есть моменты, когда я отстаиваю свое мнение. Иногда права я, иногда – другие. Возможно, это касается методов работы, но не целей. С президентом у нас нет разногласий в глобальных вопросах. Наше единство очень правильное и не искусственное.

Планирует ли Саакашвили баллотироваться на второй президентский срок?

Безусловно, и дай Бог, чтобы это было так. Я искренне желаю, чтобы президент был настолько успешным в своей деятельности, чтобы он без проблем выиграл вторые президентские выборы. И дело тут не только лично в Саакашвили, а в том, если он выиграет следующие выборы, страна будет двигаться вперед.

В этой борьбе у Саакашвили есть серьезные конкуренты?

Вы знаете, многое зависит от того, какими будут последующие два года. Пока, признаться чесно, я не вижу серьезной альтернативы Саакашвили и его команде. Этот не значит, что команда идеальная, безусловно, в команде еще будут изменения. Но серьезный конкурент вряд ли появится. Хотя я уверенна, что у народа должен быть выбор. Один-два достойных человека, которые видят программу развития своей страны. Это нормально. К этому процессу мы должны прийти.

Допускаете ли Вы возможность выдвижения своей кандидатуры в будущем?

На следующих выборах – ни в коем случае! И не дай Бог, чтобы такая необходимость возникла. Я ее просто исключаю. Какое-то время, хоть и не долго, я уже руководила страной и фактически была ее президентом (видимо, в период после Революции роз до президентских выборов – с ноября 2003-го по декабрь 2004 года. – Ред.). С меня хватит. Это были самые тяжелые дни в моей жизни. Даже тяжелее, чем дни и ночи революции. Мне доводилось спать по 2–3 часа в сутки, практически сидя в кресле в своем кабинете. Это была огромная ответственность.

Знаю, многие не поверят, что я не хочу баллотироваться на пост Президента. Но я предельно откровенна. Если бы Грузия была такой страной как Швейцария или Австрия, если бы у нас сегодня не было кровоточащих ран в Абхазии и Южной Осетии, может, я бы и захотела возглавить страну. Но сейчас это огромный личный риск. На него можно пойти, только понимая, что являешься единственным спасением для своего народа.

НЕ ВСЕ ЛЮДИ В УКРАИНЕ ПОНИМАЮТ ЗНАЧЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Во время своего последнего визита в Грузию президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина готова стать посредником в урегулировании конфликтов на территории Грузии. В какой именно помощи заинтересована Грузия?

Во-первых, хочу искренне выразить свои добрые чувства по отношению к вашему народу и вашей стране. Хотелось бы, чтобы у вас все проходило более гладко, чем есть на самом деле. Желаю Президенту Ющенко успехов, у него сейчас нелегкая задача.

Украина может сыграть очень серьезную позитивную роль не только для Грузии, но и для региона в целом. Это огромная страна, с огромным потенциалом. Слово Украина важно и для Европы, и для России, и для Грузии. Украина может сыграть и посредническую, и миротворческую роль. Украина может активно поддерживать и подсказывать новые инициативы, которые поспособствуют урегулированию конфликтов.

Меня беспокоит одна вещь, о которой хочется сказать. Создается впечатление, что не все люди в Украине понимают значение собственного государства. Пусть простят мне мои дорогие украинские братья и сестры, но я это говорю от души, от сердца, болея за то, что у вас происходит.

Как-то я принимала участие в одной из передач в прямом эфире на украинском телевидении. А из зала и во время телефонных звонков прозвучала идея, что, мол, как мы, украинцы, будем строить свое государство без России. Как мы сможем жить без российской помощи. Поймите меня правильно, я не призываю к прекращению дружеских отношений с Россией. Напротив, вы должны иметь хорошие отношения с Россией, впрочем, как и мы. Но вы – великая страна. Почему вы не верите в свои собственные силы? Конечно, речь идет не обо всех. Я обращаюсь к той маленькой части, которая сомневается в том, что Украина может сама стать достойным членом европейской семьи.

Сможет ли она помочь и подержать Грузию в трудную минуту? Я верю, что сможет. И пускай есть еще те, кто не верит в Украину, полагаю – у вас великое будущее, и вы можете самостоятельно строить страну своими руками.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИИ – ПОЗОР ДЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ

Внутренние противоречия есть в каждом государстве. И Грузия – не исключение. Как вы планируете урегулировать Южноосетинский и Абхазский конфликты?

Вы знаете, что ситуация достаточно сложная. Нашим приоритетом является политическое, а не военное урегулирование конфликтов. Увы, Россия играет крайне негативную роль в этих конфликтах. И это факт. То есть РФ в лучшем случае замораживает эти проблемы, хотя я не исключаю провокации, которые могут иметь место в Абхазии и Юной Осетии. И пропаганда того, что Грузия завтра или сегодня начнет войну, свидетельствует о подготовке почвы для представления Грузии в глазах мирового сообщества как нестабильного государства. У нас же имеются конкретные мирные планы урегулирования, которые поддержаны и ООН, и ОБСЕ, и мы сделаем все для того, чтобы эти мирные инициативы были осуществлены.

Возможна ли интернационализация миротворческих сил на конфликтных территориях?

Это вопрос переговоров, переговоров и еще раз переговоров. С международным сообществом, с дружескими государствами, в том числе и с Украиной, чтобы в максимально короткие сроки мы могли поменять российских миротворцев на объективные международные силы.

Россия не является объективной стороной в этих конфликтах. Когда в России председатель комитета СНГ Кокошин говорит о том, что в Южной Осетии референдум прошел в соответствие с законом и нормами международного права – это просто позор. Я знаю Кокошина, и мне за него стало стыдно. Это образованный, высококвалифицированный человек, не такой депутат, который говорит, сам не зная что.

Согласно международному праву, на территории, откуда были изгнаны этнические грузины, нельзя проводить референдумы. Там, где проводилась этническая чистка, нет речи о справедливости выборов до тех пор, пока беженцы не будут возвращены и не примут в них участия.

Каков ваш прогноз развития ситуации?

Прогнозы в политике – не самое благодарное дело. Если бы у России была добрая политическая воля стать объективным посредником и помочь нам, осетинам и абхазам решить конфликт, проблема исчезла бы в считанные месяцы. Для Абхазии потребовался бы год, может, два, максимум три, но не больше. Но сейчас, когда «посредники» поддерживают сепаратистов, открыто принимают в своих объятиях Абхазию и Южную Осетию, прогнозировать сложно.

Мы добились того, что к этой проблеме обращено внимание мирового сообщества. Все прекрасно понимают, что эти конфликты угрожают стабильности Грузии, Кавказа и требуют скорейшего урегулирования.

Какую роль может сыграть ГУАМ (организация сотрудничества в составе Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) в урегулировании конфликтов?

ГУАМ может сыграть большую, очень серьезную роль. И то, что уже произошло в Нью-Йорке после работы ГУАМ, стало прорывом в истории отношений этой организации с Грузией. Внесение вопроса о конфликтах в повестку дня Генеральной Ассамблее с помощью ГУАМ показало силу этой организации.

В принцип, мы намного, сильнее, чем объединение четырех государств. Это и беспокоит тех, кто считает, что ГУАМ угрожает интересам какого-либо из государств. Мы еще раз подчеркиваем, что ГУАМ не угрожает интересам не одного государства. Эта организация создана не во вред кому-либо, а во благо решения проблем в государствах-членах.

Вы имеете в виду Россию?

Да, я говорю о России в первую очередь.

На каком этапе создание миротворческого контингента в рамках ГУАМ?

Пока в зачаточном состоянии, но переговоры ведутся.

Я НЕ ОЖИДАЛА ТАКОЙ ГЛУПОЙ РЕАКЦИИ РОССИ НА АРЕСТ ЕЕ ШПИОНОВ

Вы не раз заявляли о том, что Грузия может выйти из СНГ. При каких условиях это произойдет?

Выход из СНГ не является самоцелью. Если Содружество стран будет иметь какой-то смысл, если структуры СНГ будут хотя бы относительно функциональны, мы будем работать в этой организации и постараемся использовать ее политические преимущества. Но я сильно сомневаюсь, что это случится, т.к. эта организация не может достичь ни одной из поставленных целей, которые официально декларируются на бумаге. Все соглашения СНГ нарушаются.

Выходить из этой организации мы будем тогда, когда сочтем нужным. И это не идея фикс – выйти из СНГ и хлопнуть дверью. Пускай это будет эмоционально, но мы сделаем этот шаг, когда поймем, что все ресурсы СНГ исчерпаны, оставаться там нет смысла. Мы близки к этому, но пока не готовы.

Россия уже хлопнула дверью перед Грузией. Сколько еще, по Вашему мнению, может продолжаться блокада со стороны РФ?

Прогнозировать действия российских политиков очень сложно. Честно говоря, я достаточно долго – 6 лет – прожила в России и всегда думала, что хорошо знаю ее и самих русских. Я не ожидала, такой неадекватной и глупой реакции на арест четырех шпионов, которые были схвачены в Грузии.

То, что Россия ввела экономическую блокаду, ущемляла наших граждан, оскорбляла достоинство этих людей, конечно, доставило нам немало проблем. Но, в первую очередь, Россия нанесла огромный ущерб собственному авторитету. Весь мир увидел, что Россия – агрессор, Россия - государство, где ксенофобия может стать частью внутренне политики, страна, где могут не пускать детей в школу по национальному признаку... То, что произошло, стало позором России. И слава Богу, что в РФ есть еще, хоть и немного, возмущенных такой политикой людей, они открыто высказали свою позицию.

Каковы показатели потерь Грузии от введения экономической блокады?

Абсолютной цифры нет, и, наверно, этот показатель будет меняться. Потери будут до того времени, пока мы не сможем полностью заменить российский рынок другими рынками. Как бы сложно ни было, это не разрушит грузинскую экономику, что заметно уже сегодня. Мы выдержим – однозначно. Может быть, когда-нибудь скажем России спасибо за то, что она научила нас самостоятельно «плавать» и самостоятельно жить. Ели она преследует такие «гуманные» цели, то мы, в конце концов, будем не критиковать, а благодарить российских руководителей.

Вы знаете, откровенно очень жаль, но ирония по отношению к России прошла. Просто обидно и возмутительно, что такая большая страна, имеющая претензии быть великой, ведет себя так неадекватно, мелко. Но мы все еще надеемся на урегулирование этих вопросов дипломатическим путем. И полагаю, Россия также должна быть заинтересована в нормальных отношениях со стабильной и демократичной Грузией.

Отзовет ли Грузия условия, выдвинутые России относительно ее вступления в ВТО?

Любые вопросы в политике имеют свою цену. В свое время мы обещали России поддержать их при вступлении в ВТО, и мы свое слово сдержали. Но потом, когда Россия сама нарушила все основополагающие принципы ВТО, естественно, возник серьезный вопросительный знак. Россия закрыла легальные контрольно-пропускные пункты с Грузией, а взамен открыла нелегальные КПП на территории Абхазии и Южной Осетии, чем фактически обозначила границы в непризнанных территориях. Потом РФ объявила блокаду и санкции в отношении Грузии. Нарушены все принципы устава ВТО. Я говорю не только как политик, но и как юрист-международник: международные организации создаются для того, чтобы осуществлять принципы, заложенные в их уставе. Если государство изначально игнорирует эти принципы, как оно может пребывать в этой организацией?

Если же Россия будет уважать принципы ВТО, Грузия не будет выдвигать никаких претензий.

Можно ли расценивать устремления Грузии интегрироваться в НАТО как желание обезопасить себя от России?

Я бы не ставила так вопрос. Мне кажется, в этом самая большая ошибка российских политиков, что они именно так и ставят вопрос: или Россия, или НАТО. Это совершенно несправедливо. Во-первых, проходят саммиты Россия–ЕС, Россия–НАТО – то есть Россия и сама как-то развивает отношения и с Европейским Союзом, и с Альянсом. Но как только такие же отношения пытается развить Грузия, Россия встает на дыбы. Это такая психология: России можно все, а таким маленьким странам, как Грузия, – нет.

Мы не считаем, что наши хорошие отношения с НАТО или ЕС – альтернатива отношениям с РФ. У России замечательные отношения с Францией, которая является членом НАТО, очень хорошие стратегические отношения с Германией (также членом НАТО), прекрасные отношения с Италией, Грецией. Так почему же с Грузией должны быть плохие отношения? Для Грузии НАТО – это не только гарантии безопасности, это гарантия стабильности и демократического развития, ведь НАТО – организация, основанная на демократических принципах. Наше вступление в НАТО ни в коем случаи не ущемляет национальные интересы России, и никак ей не угрожает.

Когда Грузия присоединится к Плану членства в Альянсе?

Я думаю, что это будет достаточно скоро.

В следующем году?

Не будем прогнозировать.

Роман Цимбалюк