В ПР намекают, что готовы блокировать Раду хоть до второго пришествия

Фракция Партии регионов уже сегодня зарегистрирует новый законопроект о повышении социальных стандартов вместо того, который не был поддержан парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, фракция Партии регионов будет требовать, чтобы этот законопроект рассматривался на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

«Сегодня вечером будет внесен уже откорректированный законопроект, и на следующем заседании мы будем настаивать, чтобы он рассматривался в первую очередь», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В частности, в новом законопроекте, по его словам, будет предусматриваться установление минимальной пенсии на уровне 1200 грн., а минимальной зарплаты - 1500 грн. «Это тот минимум, который правительство должно отдать гражданам», - добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли фракция Партии регионов продолжать блокировать работу парламента, А.ЕФРЕМОВ сказал: «У нас хватит сил, чтобы выдержать работу на длинную дистанцию. Если парламент не может принять главное решение по повышению социальных стандартов, то работа по другим вопросам не имеет смысла».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 сентября, Верховная Рада отказалась постановить во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

За законопроект, на принятии которого настаивала фракция Партии регионов, проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале.